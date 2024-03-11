Миколаївські спортсмени вибороли чотири медалі на чемпіонаті Європи з парафехтування. Фото: Facebook/Миколаївська ОВА

У період з 5 по 10 березня у столиці Франції проходив чемпіонат Європи з парафехтування, на якому троє миколаївських спортсменів вибороли чотири медалі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У змаганнях взяли участь 109 спортсменів з 15 країн Європи. Склад збірної України представили 13 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, серед яких троє представників Миколаївської області: Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олексій Закусілов.

За підсумками європейської першості миколаївські парафехтувальники вибороли чотири нагороди.

Олексій Закусілов у командних змаганнях з парафехтування на шпагах став чемпіоном Європи та додав до свого активу срібну нагороду в індивідуальних змаганнях.

Дмитро Серьоженко у командних змаганнях з парафехтування на шаблях виборов титул чемпіона Європи та бронзову нагороду з фехтування на рапірах в індивідуальних змаганнях.

За підсумками чемпіонату Європи національна збірна України посіла перше місце в командному заліку (7 золотих нагород, 3 срібних, 8 бронзових).

Миколаївські спортсмени вибороли чотири медалі на чемпіонаті Європи з парафехтування. Фото: Facebook/Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени вибороли чотири медалі на чемпіонаті Європи з парафехтування. Фото: Facebook/Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени вибороли чотири медалі на чемпіонаті Європи з парафехтування. Фото: Facebook/Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени вибороли чотири медалі на чемпіонаті Європи з парафехтування. Фото: Facebook/Миколаївська ОВА

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.