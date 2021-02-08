Для XXI века «сортирный вопрос» не должен представлять особенной проблемы, прошло сто лет с момента, как унитаз и раковина были предметами роскоши. Доступный туалет – это не прихоть урбанистов, а необходимый элемент в каждом современном парке. Когда весной горожане выходят на прогулку они берут с собой пледы для пикников и продолжительных променадов, а отсутствие доступных и чистых санузлов этому желанию никак не способствует.

На сайте мэрии Николаева указано, что самыми большими городскими парками остаются парк «Победа» и парк культуры и отдыха «Лески». В обоих, к сожалению, с доступными уборными обстоят дела не очень.

Дело с запашком

В парке «Победа» фактически туалет есть, но он представляет собой дырку в полу и почерневшие от влаги стены, больше в помещении нет ничего, кроме выбитых окон и пустующих дверных проемов.

В то же время, в январе Департамент ЖКХ горсовета по итогам тендера заключил договор с коммунальным предприятием «Николаевские парки» на уборку в парке за 5 миллионов гривен.

В техническом задании тендера на санитарный осмотр и ухаживание за парком в отдельную графу вынесен пункт – содержание санузла. В частности, подрядчик обязуется подготавливать сортир к работе в сезонный период, обрабатывать унитазы дезинфицирующими средствами, обрабатывать помещение туалета дезинфицирующими средствами и откачивать нечистоты с учетом стоимость вывоза.

Однако в этом туалете почти нечего обрабатывать дезинфекторами. Тут нет умывальников и возможности вымыть руки, нет туалетной бумаги и мыла. Нет кабинок, нет унитазов и писсуаров, зато есть дыры и доски, а еще исписанные стены, которые не вымывались десятками лет. Между дырами не установили даже перегородку, чтобы посетители могли уединиться.

А если представить себе лето и большие очереди, этот туалет превращается в рассадник антисанитарии и нечистот, температура, в отличие от зимней, не скрывает удушливый запах, а превращает его в невыносимый. Люди с инвалидностью и дети в принципе не могут пользоваться этим импровизированным сортиром, для обеих категорий – это серьезная опасность для здоровья.

Вопрос в том, что делать, если на участке в 42 гектара нет нормального туалета. Это нарушает элементарные правила гигиены. Даже непродолжительное пребывание в парке без доступного санузла невыносимо.

В парке «Лески» все еще хуже, проблему нормального и доступного туалета решили разрубить гениальным ходом, в парке попросту нет туалета. Вообще, ни одного. Отсутствуют даже переносные биотуалеты, видимо департамент ЖКХ аппелирует к развитому инстинкту самосохранения у горожан, которые попросту не вылезут на прогулку в подобное место.

Особенно забавно выглядит подобная ситуация на фоне обещаний обновить парк, засадить его новыми растениями, установить современные объекты. А вот обычных туалетов для людного места не предусмотрели до сих пор. В системе Prozzoro не удается найти никаких тендеров, которые хотя бы отдаленно были связаны с санузлами. Только торги на закупку зеленых насаждений и ремонт детской площадки.

Нет и малейшей информации, когда откроется санузел в этих местах. Понятно одно, что к весне семьи с детьми выйдут на прогулки, и ситуация ухудшится, часть из них начнет удовлетворять свои естественные потребности под ближайшим деревом.

Полезный опыт

За последние пару лет во многих украинских парках начали появляться удобные туалеты, соответствующие современным требованиям. Власти начали осознавать, что качественные уборные экономят на очистке парка от нечистот в будущем.

Харьковский парк «Горького» оборудован не только доступным и чистым туалетом, при входе в него разместили аквариум с рыбками, а возле кабинок установили динамики с щебетом птиц. Стены и пол выложили качественной плиткой. Вместо стандартных 5 женских кабинок – выставлены 18. В мужском крыле туалета их 8. Модернизация санузла под современные требования стоила городскому бюджету 5,6 миллиона гривен.

А общественный санузел в киевском парке «Наталка» победил в конкурсе на образец уборной. В гардеробной туалета есть даже бойлер, который обеспечивает санузел теплой водой на весь год. Для мам есть возможность заменить памперсы младенцам на пеленальном столике, чистая и обновленная уборная – бесплатная для всех посетителей. В среднем, весной-летом за день через туалет проходит до 6 тысяч человек.

Восточноевропейское решение

В Восточной Европе проблему с чистыми и удобными туалетами решают на уровне муниципалитетов. Каждый крупный парк снабжен обновленной уборной, которой могут воспользоваться как родители с маленькими детьми, так и люди с инвалидностью.

Варшавский «Пражский» парк, к примеру, снабжен автоматическим туалетом. После оплаты двери кабины автоматически раздвигаются. При входе загорается свет. Унитаз автоматически очищается и дезинфицируется, обеспечивая высокий уровень гигиены обслуживания. Внутренние датчики позволяют бесконтактно пользоваться дозатором для мыла, мыть и сушить руки. Кабина также оборудована ручками специальной формы для людей с инвалидностью и пеленальный столиком для младенцев.

В чешских «Летенских садах», одном из самых популярных пражских парков, посетителей обслуживают качественные общественные туалеты. Они приспособлены для потребностей людей с инвалидностью, уставший родитель может перепеленать ребенка, не испытывая нужды пристроить его куда-то, как только появляется желание сходить в туалет.

А такой экземпляр появился во Вроцлаве. Самоочищающийся туалет поставили в парке «Клецински», для людей с инвалидностью в нем есть заниженный подъезд (разница с уровнем земли 0,5 см), унитаз установлен на высоте 42 см, а умывальник на высоте 90 см (под ним можно будет свободно проехать на инвалидной коляске). Для экстренных случаев возле унитаза установили 2 тревожные кнопки. Как и в прошлых санузлах, в этом закреплен пеленальный столик для детей в виде полочки, для родителей – крючки для верхней одежды.

Андрей Елисеев, НикВести