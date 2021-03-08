Так сложилось, что в нашем обществе некоторые профессии принято считать типично женскими или типично мужскими. Некоторые из них и вовсе закрыты для женщин на законодательном уровне ввиду опасности или физической нагрузки. Впрочем, с каждым годом ломается все больше стереотипов, а все больше женщин доказывают, что они могут справляться с трудными задачами наравне с мужчинами. И вот уже в прошлом году в Одессе завершила обучение первая аквалангистка в истории ВМС Украины, а в некоторых областях пожары тушат женщины.

В преддверии 8 марта НикВести и НИС-ТВ пообщались с некоторыми представительницами не совсем типичных «женских» профессий в Николаеве.

«Люди должны быть всегда с газом»

В группе комплексного приборного обследования (КПО) «Николаевгаза» работает 16 человек, 11 из них — женщины. И это довольно необычно для такого рода деятельности. В других областях данной работой занимаются преимущественно мужчины. В «Николаевгазе» такая ситуация сложилась из-за того, что большинство работниц группы когда-то были обходчицами.

Ольга Малахова работает на предприятии уже 15 лет. Говорит, что попала сюда случайно — во время декретного отпуска подруга предложила поработать обходчицей.

— В этом был какой-то интерес. Мы много ходили по городу, проверяли газопроводы, воды на утечку, находили нарушения, контролировали земляные работы. В КПО я работаю 8 лет. Эта профессия интересна тем, что идешь на работу и не знаешь, на каком краю города или области окажешься, — говорит Ольга Малахова.

Ольга Малахова

Группа КПО занимается обследованием подземных газопроводов. Если кратко, суть работы в поиске утечек в газовых сетях, которые находятся под землей. В каждой бригаде три специалиста — водитель и два человека, которые непосредственно «прозванивают» газопровод и ищут утечки с помощью приборов. Если таковая обнаруживается — звонят в аварийную службу.

Сложность работы заключается и в умении обращаться с такими приборами, и в необходимости носить тяжелую аппаратуру, и в погодных условиях. Бригады КПО работают по Николаеву и в разных районах области.

— Мы идем по полю вдвоем, две женщины, водитель остается на месте. Поэтому бывает немного жутковато. Плюс погодные условия, плюс подсолнух высокий, плюс трава высокая, плюс амброзия. Есть тяжелые приборы. С такими надо идти очень медленно, чтобы прибор успевал втянуть в себя воздух. Надо нести на шее два килограмма, — рассказывает Ольга.

Два года с ней в паре работает Ирина Романенко. Она пришла в «Николаевгаз» сразу после окончания университета. Мама Ирины тоже работает на предприятии — уже около 15 лет. Девушка вспоминает, как ходила вместе с ней на работу еще будучи школьницей. Сама она в «Николаевгаз» пришла сразу в бригаду КПО.

Ирина Романенко

— Мы сразу начали с полей, с освоения приборов, учились на практике. Поначалу иногда терялись в полях — не было слышно газопровод. Помню, я работала около недели, мы шли с напарницей по полю в Очаковском районе, навстречу нам шла еще одна бригада. Но мы потерялись, нас искали и специалисты второй бригады, и водители, — улыбается Ирина.

Приборы учатся слышать и слушать с опытом — его надо чувствовать и понимать. Да и сама работа предполагает постоянное обучение и развитие. Напарницы отмечают, что постоянно учат друг друга, осваивая новую аппаратуру.

Женщины редко рассказывают о своей работе знакомым, говорят, сложно объяснить, в чем она заключается, если человек наглядно не видит сам процесс. Однако важность ее понимают, а сложность — и подавно ощущают в полной мере.

— Мы работаем чтобы не допустить аварийных ситуаций, потому что люди должны быть всегда с газом, — говорит Ирина. — Я аллергик, для меня амброзия — это ужас и кошмар. Но труднее всего переносить холод. От жары можно спрятаться, а от холода никуда не денешься. Даже если в обед греешься в машине — она быстро остывает. Помню зиму, когда было −15, работали весь день, это очень трудно.

«Хочется сделать этот сервис максимально комфортным»

Наталья часто удивляет николаевцев. Вызывая такси, мало кто ожидает увидеть за рулем хрупкую и милую блондинку. Общий стаж вождения Натальи — 10 лет. У нее высшее экономическое образование, до такси она работала специалистом по госзакупкам и менеджером по продажам. Полтора года назад решила кардинально изменить сферу деятельности и еще ни разу не пожалела.

— Эта идея пришла мне благодаря тому, что я очень люблю находиться за рулем и очень люблю общаться с людьми. Я поняла, что в этой профессии принесу больше пользы людям, чем в той, которой занималась до. Да и у людей это вызывает больше хороших и добрых эмоций, — рассказывает она.

О том, что Наталья сменила сферу деятельности многие родные и друзья не знали. Девушка до последнего скрывала. Даже брат узнал об это... из новостного сюжета. В новогодние праздники Наталья решила удивить клиентов и переоделась в костюм «подруги Санты», а свое авто украсила праздничной атрибутикой. Необычная таксистка попала в новости и удивила не только горожан, но и знакомых.

— Я знала, что будет много предостережений и отговорок с их стороны, что это не работа для женщин, что это сложно и опасно. Я не хотела ни с кем ссориться и переубеждать, — поясняет она.

А вот супруг желание Натальи воспринял с пониманием, поскольку и сам тогда подрабатывал в такси.

Такая профессия считается не самой легкой, неженской и опасной. Во-первых, как отмечает девушка, машина — это техническое средство, с которым в любой момент может возникнуть проблемы. А их надо уметь решать: сменить то же колесо физически непросто.

Во-вторых, нападения на таксистов не такая уж и редкость. Безобидный на первый взгляд пассажир может оказаться не таким уж и безобидным. Подобный случай произошел и с Натальей.

— Год назад мужчина набросился на меня и стал душить. Он перепил и, почему-то, в состоянии алкогольного опьянения решил, что надо это сделать, и бросился меня душить на полном ходу. На сигнал SOS приехали коллеги, полиция. Он убежал, его нашли, забрали в участок и открыли дело. Благодаря тому, что он был не один, а со спутницей, ничем плохим эта история не закончилось — она попыталась препятствовать ему, — вспоминает девушка, добавляя: — Таксисты все дружные, понимают, что каждый может оказаться в такой ситуации, и если сигнал SOS подан, то съезжаются все, кто находится недалеко.

И хоть история закончилась благополучно, с тех пор она не берет пьяных клиентов, а в машине держит полный набор средств самообороны — начиная перцовыми баллончиками, заканчивая шокером и пистолетом.

Рабочий день у Натальи начинается в разное время. Если работала до поздней ночи, то выходит на смену после обеда, если вечером удалось вернуться домой пораньше, то и рабочий день потом стартует с самого утра. Но при этом девушка всегда пытается выручить постоянных клиентов, несмотря на время суток.

— Стараюсь по максимуму. Если люди обращаются персонально или просят, чтобы конкретно я за ними заехала, то я выручаю в любом случае, — говорит она, добавляя, что за время работы появились клиенты, которые хотят ездить только с девушкой, особенно женщины.

В большинстве случаев люди позитивно воспринимают такую водительницу.

— До десяти раз в день слышу что-то вроде «О, я впервые еду с женщиной», «Мне должно повезти сегодня, раз такое необычное такси» есть люди, которые никак не реагируют. Но я удовлетворяю всех, даже самых требовательных клиентов — все попадают в нужное место достаточно быстро безопасно и с комфортом, — улыбается она.

Водить Наталья мечтала практически с детства. И сейчас ее отдых мало чем отличается от работы — львиная доля времени ее жизни проходит за рулем.

— Где-то с 16 лет я ждала совершеннолетия, чтобы научиться ездить и получить права. Потом был «диагноз» от родных, что это не мое, и я никогда не буду ездить. Поэтому, когда поступила в университет, стала самостоятельной и имела уже свои доходы — пошла и обучилась, получила права. Права у меня 14 лет, но я не сразу купила автомобиль и начала ездить, — говорит она.

Свою работу девушка привыкла выполнять максимально профессионально — будь это экономическая отрасль или такси. К примеру, в ее машине есть детское кресло. И хоть по требованиям оно обязано быть у всех таксистов, на деле это далеко не так. Есть и трос, провода для того, чтобы «прикурить» аккумулятор, компрессор для подкачки колес, набор инструментов и всевозможных автомобильных жидкостей на все случаи жизни.

— Хочется сделать этот сервис максимально комфортным, потому что люди должны испытывать положительные эмоции от передвижения даже на обычном такси. Я всегда стараюсь поддерживать чистоту, каждый день-через день мою машину, стараюсь, чтобы в салоне были приятные запахи, слежу за техническим состоянием своего автомобиля — это моя безопасность и безопасность пассажира. Я хочу, чтобы в Николаеве был более высококачественный сервис, — поясняет она.

Еще Наталья любит разрушать стереотипы, нередко очаровывает даже самых упертых скептиков и ни на кого не обижается.

— Есть стереотип, что женщины плохо ездят, а я еще и блондинка — вечный герой анекдотов. Иногда попадаются такие клиенты — они осторожно присаживаются, пристегиваются, спрашивают, как долго я за рулем. В процессе езды уже начинают расслабляться, спрашивают какие-то другие нюансы. Я вижу: человек понимает, что стереотип — это всего лишь стереотип, и ни цвет волос, ни гендерная принадлежность не определяет наши способности, в том числе и в вождении. Меня очень радует и воодушевляет, когда я понимаю, что изменила мнение человека.

«Осуществляю свою мечту»

Эти девушки вместо элегантной одежды и каблуков привыкли носить униформу и берцы. Сегодня присутствием женщин в Вооруженных силах Украины никого не удивить, рассказывают в сюжете НИС-ТВ.

Они наравне с мужчинами усиленно тренируются, держат в руках оружие и выполняют боевые задания.

— Подготовка девушек, как и мужчин, проходит одинаково. Сначала мы проходим инструктивные занятия, на которых мы отрабатываем нормативы по охране общественного порядка, доводится оперативная обстановка, определяется уровень подготовки, обязанности проверяются, и потом они несут службу на территории Николаева, — рассказывает замкомандира патрульного батальона вч 3039 Нацгвардии Игорь Крыжановский.

В этой части сегодня служат 115 женщин. Часть работает на гражданских должностях, часть в солдатском составе, есть и офицеры.

Солдату Кристине Дидовик 20 лет. Летом она приняла присягу и пополнила лавы Нацгвардии. Сейчас он служит в патрульном батальоне.

— С самого детства мечтала стать военной, поэтому сразу после окончания колледжа пошла в воинскую часть и так сказать осуществляю свою мечту. Папа сказал: «Это твое решение, куда хочешь, туда и иди». Мама хотела очень сильно, чтобы я была артисткой, гастролировала с концертами, пела и танцевала, но все равно, когда ты воспитываешься в семье в военных, ты это чувствуешь и находишься в этом ритме жизни, — рассказывает она.

Солдат Надежда Гирчева надела форму в октябре 2019 года.

— Мы несем службу с 17 до 23 часов в разных районах города. Я патрулирую два-три раза в неделю плюс занятия по строевой подготовке — все по распорядку дня. У меня два выходных, — говорит она.

Служить Надежда пошла по примеру мужа, а дома защитницу ждут маленькие сын и дочь.

— Они уже привыкли, потому что у нас папа всегда на работе. Теперь и мама всегда на работе, такие дети из семьи военных, — рассказывает Надежда.

«Всегда хотелось внести свою лепту»

Ольге Крыжановской 27 лет, и она уже в звании капитана. 10 лет назад девушка надела униформу, а после окончила магистратуру Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. Сейчас она работает в отделе информационных технологий.

— Мне всегда нравилось, как спасают людей. И я, наверное, вдохновилась этим. Мне всегда хотелось помогать людям, внести какую-то свою лепту. Наверное, поэтому и пошла. Сейчас я помогаю автоматизировать все — чтобы мы вовремя приехали, не было каких-то сбоев в системе, чтобы все получали звонки, чтобы телекоммуникационные системы всегда работали, — поясняет девушка.

Среди новаций — внедрение единственной в Украине системы «Умная часть». Ольга разрабатывает интерфейс для пользователей. С 2017 года она еще и выезжает с коллегами на чрезвычайные ситуации и управляет коптером.

— У нас четыре человека. Каждый закреплен за сменой. Я нахожусь в первой. И если моя смена выпадает на воскресенье или субботу, я выезжаю, — говорит она.

Дроны помогают спасателям мониторить ситуацию из воздуха. Особенно это облегчает задачу во время масштабных пожаров на открытых территориях.

«Дайте мне попробовать, я хочу»

Юлия Филимон — операторка канала «UA: Миколаїв». Вот уже пять лет она снимает сюжеты для авторских программ и новостей, но любовь к камере у нее появилась гораздо раньше.

Свой путь на телевидении Юлия начала еще в 11-летнем возрасте. Тогда на областном канале выходила программа, которую создавали дети. Там она попробовала себя в роли ведущей. Однако девочку больше привлекала операторская работа.

— Какое-то время я не решалась попросить камеру в руки. Но позже этот момент все же наступил, и я сказала: «Дайте мне попробовать, я хочу», — вспоминает Юлия.

Спустя время девушка получила профессию журналиста и в 2016 году вернулась на родной канал, но уже с целью стать операторкой. Тогда она пришла проходную и просто заявила об этом. На канале она была единственной девушкой-оператором.

— Я умела и монтировать, понимала, какую картинку мне нужно получить. Но навыков работать с профессиональной техникой у меня совсем не было. И в первый день они мне единственный раз показали, что там и где. На второй день мне уже было нужно выезжать на настоящую съемку, — рассказывает Юлия.

За пять лет у нее было много разных съемок, но больше всего запомнилась та, во время которой ради хорошего кадра пришлось залазить в реку по шею. А также, снимая программы о путешествиях, девушка попробовала роупджампинг.

— Мы материал наработали, раскадрировали, написали. Но нам нужен был прыжок. Не будет прыжка — не будет материала. Моя журналистка передумала прыгать. Я ей поставила камеру, включила и сиганула. 30 метров высота над водопадом. Но это я сделала ради кадра, так бы ни за что, наверное, — улыбается девушка.

Иногда Юлия во время съемок сталкивается с предвзятым отношением к себе, как к специалистке.

— Когда мне говорят: «О, какая бедная, таскает технику тяжеленную, неужели тебе нечего делать». Но я же прихожу на съемку, улыбаюсь, у меня все в порядке, я же сама выбрала этот путь. Вторая моя «самая любимая» фраза: «О, пришла. У вас девушка-оператор. А что мужчины уже перевились?», — говорит она.

В начале ее профессионального пути Юлию никто не поддерживал, поэтому она очень рада, что нашла в себе силы и смогла доказать этим людям, что они ушибаются.

— Если ты занимаешься любимым делом — это самое главное. А мысли других людей и неверие должны только мотивировать тебя к действиям, — резюмирует она.

«Слабым здесь делать нечего»

Впервые Ирина попробовала себя в роли водительницы маршрутки пять лет назад. Сначала курсировала по маршруту № 1, позже перешла на № 31. До этого успела попробовать еще и в такси. Общий водительский стаж — 13 лет, но первый рабочий день на маршруте вспоминает до сих пор.

— Меня и начальство проверяло. Даже люди подсаживались, контролировали, как я буду ездить. И в движении меня проверяли. Как оказалось, езжу нормально, нет никаких проблем, — говорит она.

Маршрут № 31 называют одним из самых сложных в Николаеве. Он пролегает от остановки «Причал» на Намыве и до санатория «Дубки», а его протяженность больше 20 километров.

Девушка работает по графику два через два, с 8 утра до полуночи. Ирине приходится выдерживать не только длинную дорогу, но и иногда скандальных пассажиров.

— Они на негативе все, заходят, им все не так. Приколы такие были. И дрались в салоне пассажиры, я остановилась, подождала пока они закончат драку и поехала дальше, — рассказывает Ирина.

В первые годы работы она часто сталкивалась с предвзятостью. Вплоть до того, что некоторые пассажиры отказывались ехать в маршрутке, где за рулем женщина. Сейчас такое тоже случается, но гораздо реже.

— Сегодня ехал мужчин, который не решался войти, говорил, что боится. Я ему говорю: «Заходи, не бойся». Он проехался, понял, что нестрашно, — улыбается девушка.

А вот некоторым пассажирам, наоборот, нравится, что управляет маршруткой именно Ирина.

— Нетипичная профессия для женщин. Ехал с ней пару раз в маршрутке. В принципе, водит так же, как и мужчины. Иногда даже и поаккуратней, — отмечается один из пассажиров.

В работе Ирины случаются разные ситуации — то подрежут, то машина из строя выйдет. Поэтому девушка все же советует другим хорошо подумать, прежде чем выбрать эту профессию.

— Идти нужно действительно сильным женщинам. Слабым людям здесь делать нечего. Чтобы работать на маршруте, это нужно такую силу воли иметь, — отмечает она.

Юлия Ткач, НикВести