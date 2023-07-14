В Николаеве была создана дискуссионная площадка по разработке плана восстановления и развития города.
В рамках проекта в июле состоялось мероприятие в формате open space «Социальная сплоченность — залог безопасности и действенных процессов восстановления Николаевской общины», направленная на коммуникацию, обмен опытом реализации безопасности и восстановления Николаевщины.
О дальнейших планах дискуссионной площадки и методах их внедрения в Николаеве узнали «НикВести» .
Подобная модель дискуссионной площадки ранее была введена в Донецкой и Луганской областях. После этого было решено ввести такую идею и в Николаевской области.
По словам руководителя проекта Елены Шевчук, проект будет реализован в семи общинах Николаевской области. А именно: Галицыновская, Баштанская, Новобугская, Вознесенская, Александровская и Бужская общины, а также город Николаев.
Активисты войдут в рабочую группу общественной безопасности и восстановления при Николаевском городском совете, чтобы на практике реализовать свои идеи, планы и пожелания.
— То есть рабочая группа будет сформирована в такую площадку коммуникаций. Такие рабочие группы смогут направить обществу все, что касается безопасности. Однако именно здесь безопасность в широком понимании. А именно моя личная безопасность, безопасность в семье и собственно безопасность общины, — отмечает Елена Шевчук.
Партнером проекта в городе Николаеве выступило Агентство развития Николаева. Старт проекта был в июне и продолжается в течение года. В частности, на август уже запланировано обучение по проектному менеджменту и коммуникациям.
Как рассказывает руководитель Агентства развития Николаева Виктор Сикаленко, основной задачей рабочих групп является создание единой площадки общения в обществе, которые будут обсуждать и в дальнейшем решать все вопросы восстановления Николаевщины.
— В сложившиеся рабочие группы по вопросам безопасности и восстановления войдут представители полиции, ГСЧС, органов местного самоуправления и международные институции. С помощью этих рабочих групп реализуют сформированный перечень проектов, которые будут введены в вопросах восстановления и безопасности в Николаевской территориальной общине. Для этого будет задействован механизм поддержки проектных идей со стороны программы развития ООН и правительства Дании. С помощью анонимного голосования будут выделены лучшие проекты, которые будут профинансированы и внедрены до конца года программой развития ООН, добавил Виктор Сикаленко .
Общий объем проектов составляет пять тысяч долларов, где большинство из них будут связаны с безопасностью и процессами восстановления в городе Николаеве.
Также отдельным компонентом является грантовая поддержка общественных организаций, действующих на территории Николаевской общины. Ведь, во время полномасштабного вторжения, волонтерские организации получают финансирование от 5 до 10 тысяч долларов.
При поддержке Николаевского городского совета рабочая группа будет работать в сфере безопасности, генерировать идеи, которые будут финансироваться не только из программ развития ООН и правительства Дании, но и других международных институций, партнеров Николаевщины.
На мероприятие были приглашены лидеры мнений, представители разных возрастных и целевых групп: власти, молодежи, правоохранительных органов и бизнеса. Присоединился к работе и заместитель городского головы Сергей Коренев. Он отметил, что вопрос безопасности является важнейшим в сегодняшних условиях.
— Мы в процессе разработки мастер-плана ( генеральный план Николаева, — прим.), и такая социальная мера с привлечением работников гражданского общества очень полезна. Для того чтобы привлекать активных граждан к процессу принятия решений. Партисипативность граждан реализуется в разной части анкетирований, опрос населения по стратегии развития города Николаева, — говорит Сергей Коренев.
— Мы в дальнейшем планируем наработать решение этих проблем через соответствующий проектный метод. То есть в будущем эти проблемные вопросы должны лечь в идеи проекта. И реализоваться и найти свое финансирование при различных доноров, и программы ООН в Украине, в частности. Мы будем над этим работать, — подытожила руководительница проекта Елена Шевчук .
В конце мероприятия состоялось анонимное голосование за прогрессивные проекты. Было представлено около 20 проектов, которые могут быть внедрены в Николаевской общине.
Проект «Развитие сети рабочих групп общественной безопасности и восстановления в общинах Николаевской области» реализует Центр обучения и образования взрослых «Юг» при содействии Программы развития ООН и финансовой поддержки Правительства Дании.
Диана Шлыкова, НикВести
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В Николаеве была создана дискуссионная площадка по разработке плана восстановления и развития города.
В рамках проекта в июле состоялось мероприятие в формате open space «Социальная сплоченность — залог безопасности и действенных процессов восстановления Николаевской общины», направленная на коммуникацию, обмен опытом реализации безопасности и восстановления Николаевщины.
О дальнейших планах дискуссионной площадки и методах их внедрения в Николаеве узнали «НикВести» .
Подобная модель дискуссионной площадки ранее была введена в Донецкой и Луганской областях. После этого было решено ввести такую идею и в Николаевской области.
По словам руководителя проекта Елены Шевчук, проект будет реализован в семи общинах Николаевской области. А именно: Галицыновская, Баштанская, Новобугская, Вознесенская, Александровская и Бужская общины, а также город Николаев.
Активисты войдут в рабочую группу общественной безопасности и восстановления при Николаевском городском совете, чтобы на практике реализовать свои идеи, планы и пожелания.
— То есть рабочая группа будет сформирована в такую площадку коммуникаций. Такие рабочие группы смогут направить обществу все, что касается безопасности. Однако именно здесь безопасность в широком понимании. А именно моя личная безопасность, безопасность в семье и собственно безопасность общины, — отмечает Елена Шевчук.
Партнером проекта в городе Николаеве выступило Агентство развития Николаева. Старт проекта был в июне и продолжается в течение года. В частности, на август уже запланировано обучение по проектному менеджменту и коммуникациям.
Как рассказывает руководитель Агентства развития Николаева Виктор Сикаленко, основной задачей рабочих групп является создание единой площадки общения в обществе, которые будут обсуждать и в дальнейшем решать все вопросы восстановления Николаевщины.
— В сложившиеся рабочие группы по вопросам безопасности и восстановления войдут представители полиции, ГСЧС, органов местного самоуправления и международные институции. С помощью этих рабочих групп реализуют сформированный перечень проектов, которые будут введены в вопросах восстановления и безопасности в Николаевской территориальной общине. Для этого будет задействован механизм поддержки проектных идей со стороны программы развития ООН и правительства Дании. С помощью анонимного голосования будут выделены лучшие проекты, которые будут профинансированы и внедрены до конца года программой развития ООН, добавил Виктор Сикаленко .
Общий объем проектов составляет пять тысяч долларов, где большинство из них будут связаны с безопасностью и процессами восстановления в городе Николаеве.
Также отдельным компонентом является грантовая поддержка общественных организаций, действующих на территории Николаевской общины. Ведь, во время полномасштабного вторжения, волонтерские организации получают финансирование от 5 до 10 тысяч долларов.
При поддержке Николаевского городского совета рабочая группа будет работать в сфере безопасности, генерировать идеи, которые будут финансироваться не только из программ развития ООН и правительства Дании, но и других международных институций, партнеров Николаевщины.
На мероприятие были приглашены лидеры мнений, представители разных возрастных и целевых групп: власти, молодежи, правоохранительных органов и бизнеса. Присоединился к работе и заместитель городского головы Сергей Коренев. Он отметил, что вопрос безопасности является важнейшим в сегодняшних условиях.
— Мы в процессе разработки мастер-плана ( генеральный план Николаева, — прим.), и такая социальная мера с привлечением работников гражданского общества очень полезна. Для того чтобы привлекать активных граждан к процессу принятия решений. Партисипативность граждан реализуется в разной части анкетирований, опрос населения по стратегии развития города Николаева, — говорит Сергей Коренев.
— Мы в дальнейшем планируем наработать решение этих проблем через соответствующий проектный метод. То есть в будущем эти проблемные вопросы должны лечь в идеи проекта. И реализоваться и найти свое финансирование при различных доноров, и программы ООН в Украине, в частности. Мы будем над этим работать, — подытожила руководительница проекта Елена Шевчук .
В конце мероприятия состоялось анонимное голосование за прогрессивные проекты. Было представлено около 20 проектов, которые могут быть внедрены в Николаевской общине.
Проект «Развитие сети рабочих групп общественной безопасности и восстановления в общинах Николаевской области» реализует Центр обучения и образования взрослых «Юг» при содействии Программы развития ООН и финансовой поддержки Правительства Дании.
Диана Шлыкова, НикВести