В Николаеве была создана дискуссионная площадка по разработке плана восстановления и развития города.

В рамках проекта в июле состоялось мероприятие в формате open space «Социальная сплоченность — залог безопасности и действенных процессов восстановления Николаевской общины», направленная на коммуникацию, обмен опытом реализации безопасности и восстановления Николаевщины.

О дальнейших планах дискуссионной площадки и методах их внедрения в Николаеве узнали «НикВести» .

Как возникла идея создания и внедрения ее в городе

Подобная модель дискуссионной площадки ранее была введена в Донецкой и Луганской областях. После этого было решено ввести такую идею и в Николаевской области.

По словам руководителя проекта Елены Шевчук, проект будет реализован в семи общинах Николаевской области. А именно: Галицыновская, Баштанская, Новобугская, Вознесенская, Александровская и Бужская общины, а также город Николаев.

Активисты войдут в рабочую группу общественной безопасности и восстановления при Николаевском городском совете, чтобы на практике реализовать свои идеи, планы и пожелания.

— То есть рабочая группа будет сформирована в такую площадку коммуникаций. Такие рабочие группы смогут направить обществу все, что касается безопасности. Однако именно здесь безопасность в широком понимании. А именно моя личная безопасность, безопасность в семье и собственно безопасность общины, — отмечает Елена Шевчук.

Главные задачи проекта

Партнером проекта в городе Николаеве выступило Агентство развития Николаева. Старт проекта был в июне и продолжается в течение года. В частности, на август уже запланировано обучение по проектному менеджменту и коммуникациям.

Как рассказывает руководитель Агентства развития Николаева Виктор Сикаленко, основной задачей рабочих групп является создание единой площадки общения в обществе, которые будут обсуждать и в дальнейшем решать все вопросы восстановления Николаевщины.

— В сложившиеся рабочие группы по вопросам безопасности и восстановления войдут представители полиции, ГСЧС, органов местного самоуправления и международные институции. С помощью этих рабочих групп реализуют сформированный перечень проектов, которые будут введены в вопросах восстановления и безопасности в Николаевской территориальной общине. Для этого будет задействован механизм поддержки проектных идей со стороны программы развития ООН и правительства Дании. С помощью анонимного голосования будут выделены лучшие проекты, которые будут профинансированы и внедрены до конца года программой развития ООН, добавил Виктор Сикаленко .

Международная поддержка реализации проектов восстановления Николаевщины в рамках дискуссионной площадки

Общий объем проектов составляет пять тысяч долларов, где большинство из них будут связаны с безопасностью и процессами восстановления в городе Николаеве.

Также отдельным компонентом является грантовая поддержка общественных организаций, действующих на территории Николаевской общины. Ведь, во время полномасштабного вторжения, волонтерские организации получают финансирование от 5 до 10 тысяч долларов.

При поддержке Николаевского городского совета рабочая группа будет работать в сфере безопасности, генерировать идеи, которые будут финансироваться не только из программ развития ООН и правительства Дании, но и других международных институций, партнеров Николаевщины.

На мероприятие были приглашены лидеры мнений, представители разных возрастных и целевых групп: власти, молодежи, правоохранительных органов и бизнеса. Присоединился к работе и заместитель городского головы Сергей Коренев. Он отметил, что вопрос безопасности является важнейшим в сегодняшних условиях.

— Мы в процессе разработки мастер-плана ( генеральный план Николаева, — прим.), и такая социальная мера с привлечением работников гражданского общества очень полезна. Для того чтобы привлекать активных граждан к процессу принятия решений. Партисипативность граждан реализуется в разной части анкетирований, опрос населения по стратегии развития города Николаева, — говорит Сергей Коренев.

Как прошел open space в Николаеве

На мероприятие было приглашено около 50 активистов города. Среди них представители городского совета, полиции, журналисты, ГСЧС, молодежь, представители общественных организаций. Участники были поделены на группы, где обсуждали решения для предварительно сформулированных задач. На встрече были предложены следующие перспективные проекты: антикоррупционные программы контроля бюджета, мобильные отделы для полиции, кружки делового английского языка, создание молодежного центра.

— Мы в дальнейшем планируем наработать решение этих проблем через соответствующий проектный метод. То есть в будущем эти проблемные вопросы должны лечь в идеи проекта. И реализоваться и найти свое финансирование при различных доноров, и программы ООН в Украине, в частности. Мы будем над этим работать, — подытожила руководительница проекта Елена Шевчук .

Результаты происшествия

В конце мероприятия состоялось анонимное голосование за прогрессивные проекты. Было представлено около 20 проектов, которые могут быть внедрены в Николаевской общине.

Проект «Развитие сети рабочих групп общественной безопасности и восстановления в общинах Николаевской области» реализует Центр обучения и образования взрослых «Юг» при содействии Программы развития ООН и финансовой поддержки Правительства Дании.

Диана Шлыкова, НикВести