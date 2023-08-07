Російська пропаганда зробила своє і більшість росіян підтримують війну Московії проти України, хоча ще не так давно вони волали на кожному розі, що ми є браття і «Адіннарот». Навіть так звані «хорошіє рускіє» відверто співчувають «нашим мальчікам», які сидять в окопах на Донбасі та вбивають українських мирних мешканців. Але можна, як з’ясувалася, всю цю пекельну енергію російських «патріотів» спрямувати в правильне русло. Це довели українські хакери, які зламали сайти російських волонтерів, де збиралися пожертви на їхнє «СВО».

Представники волонтерських фондів у РФ заявляють, що їхні сайти, через які збиралися донати, були зламані невідомим хакерським угрупуванням і у формах на переказ фінансової допомоги були замінені реквізити таким чином, що протягом 6 місяців усі перекази росіян йшли на рахунки «Азова».

Але цього замало. Виявилося, що деякі волонтерські організації РФ були заздалегідь створені проукраїнськи налаштованими громадянами і, під виглядом допомоги учасникам СВО, збирали кошти на український підрозділ «Азов» та «Російський добровольчий корпус», який цього року здійснив кілька рейдів до Білгородської області. Слідчий комітет РФ вже відкрив кримінальне провадження за статтею КК РФ 205 ч.1 «Пособництво терористичної діяльності» щодо 10 громадян Російської Федерації та 2 громадян України, які звинувачуються у фінансуванні терористичних воєнізованих організацій «Азов» та «РДК». Для реалізації своїх планів лояльні до українського режиму громадяни створили низку благодійних організацій на території Російської Федерації та під виглядом волонтерів СВО пів року приймали фінансові кошти від громадян РФ на криптовалютні гаманці українських терористичних організацій. Загалом за час діяльності шахраям вдалося зібрати «Азову» коштів на понад 57 мільйонів рублів.

Лишається лише одне питання: – скільки існує ще подібних волонтерських фондів, гроші з яких йдуть на купівлю Хаймерсів для київського режиму та дронів, які атакують Москву?

Джерело: Южная Правда