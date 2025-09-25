Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві функціонує чотири райони: Заводський, Центральний, Інгульський та Корабельний. Саме їхні адміністрації відповідають за поточний ремонт доріг та прибирання вулиць.

«МикВісті» надіслали запити до всіх райадміністрацій. Відповідно до розрахунків, за минулі три роки на ці потреби вони витратили понад 573 мільйони гривень.

Та невдовзі все може змінитися: після реорганізації структури виконавчих органів міськради районні адміністрації втратять частину своїх повноважень — зокрема функції замовника робіт із прибирання вулиць, ремонту доріг у приватному секторі та ліквідації звалищ.

Чи вистачає нині райадміністраціям коштів і що вони думають про майбутні зміни читайте далі у матеріалі.

Заводський район

Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Фото: Миколаївська міськрада

Витрати на ремонти та утримання доріг:

2022 рік — 22 мільйони 463 тисячі 858 гривень;

2023 рік — 47 мільйони 805 тисяч 826 гривень;

2024 рік — 20 мільйонів 387 тисяч 649 гривень.

Скриншот відповіді на запит від адміністрації Заводського району

За три останні роки адміністрація Заводського району витратила 90,6 мільйона гривень на ремонт та утримання дорожнього покриття. Однак, як зазначає голова району Віктор Дмитрук, 90% робіт за запитами жителів доводиться переносити на наступні роки через брак фінансування.

За словами голови району, поки що незрозуміло, як саме працюватимуть адміністрації в умовах нової структури, тож робити прогнози складно.

— Мені важко сказати, що буде відбуватися, тому що наразі депутатами проголосована нова структура, але розуміння щодо адміністрацій у нас поки немає. Тому прогнозувати я не можу… Я приведу вам один приклад, який характеризує відношення до того, що відбувається. Ще шість років тому ремонтами внутрішньоквартальних проїздів по повноваженням належав до департаменту ЖКГ. Так от, коли було прийнято рішення щодо передачі цих повноважень по відновленню внутрішньоквартальних проїздів адміністраціям, то за цей період це питання зрушило з мертвої точки і почалися роботи, які не проводились протягом 25 років незалежності України», — говорить голова району.

Центральний район

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза, архівне фото «МикВісті»

Витрати на ремонти та утримання доріг:

2022 рік — 63 мільйон 304 тисяч гривень;

2023 рік — 129 мільйони 765 тисяч гривень;

2024 рік — 92 мільйонів 342 тисячі гривень.

Скриншот відповіді на запит від адміністрації Центрального району

В Центральному районі за три роки на ремонт витратили 285,4 мільйона гривень. Але голова адміністрацій Олександр Береза зазначає, що цього замало для існуючого обсягу робіт.

— Звернень громадян набагато більше ніж фінансування, яке виділяється із року в рік. Більшість вулиць лишаються незаасфальтованими. Приватний сектор потребує фінансування на облаштування дорожньої мережі. Багато звернень переноситься із року в рік та чекають фінансування, — говорить керівник адміністрації.

Також він зазначає, що наразі дискусії щодо реформи адміністрацій районів не ведеться і якщо треба буде передати функції замовника певних робіт — значить так треба.

— Це розмежування повноважень і це регулюється рішенням виконавчого комітету і воно постійно змінюється у відповідності до нагальних потреб. Дещо додається, дещо прибирається, щось комусь передається. Наразі дискусії з цього приводу немає. В будь-якому випадку, якщо це рішення міського голови, то маємо тільки виконувати. Як я можу ставитись? Якщо керівник вважає, що так буде ефективно для міста, то будемо забезпечувати цю ефективність, — говорить Олександр Береза.

Інгульський район

Голова адміністрації Інгульського району Ганна Ременнікова. Фото: МикВісті

Витрати на ремонти та утримання доріг:

2022 рік — 24 мільйони 306 тисяч 231 гривня;

2023 рік — 29 мільйона 322 тисячі 413 гривень;

2024 рік — 35 мільйонів 238 тисяч 145 тисяч.

Скриншот відповіді на запит від адміністрації Інгульського району

За останні три роки на ремонти та утримання дорожньої мережі по району витратили 88,8 мільйона гривень. Голова адміністрації Інгульського району Ганна Ременнікова зазначає, що всі ремонтні роботи намагаються виконати протягом року, щоб не переносити на потім.

— Ми не переносимо із року в рік. У нас було одне велике капітальне будівництво 2023-2024 рік, тому що там великий кілометраж, близько 6 кілометрів. Це капітальні видатки. А поточні видатки ми робимо за один рік, — говорить Ганна Ременнікова.

Стосовно нової структури виконавчих органів міськради вона зазначає, що поки працюють над планами з ремонту доріг на наступний рік, а далі буде видно.

— Час покаже, ми поки не знаємо. Поки про це мова не йде, поки ми робимо планування видатків на наступний рік з планом на ремонт доріг та міжквартальних проїздів, — додає вона.

Корабельний район

Голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов. Скриншот з програми ТРК МАРТ

Витрати на ремонти, та утримання доріг:

2022 рік — 13 мільйонів 815 тисяч 915 гривень.

2023 рік — 45 мільйонів 538 тисяч 267 гривень.

2024 рік — 49 мільйонів 396 тисяч 468 гривень.

Скриншот відповіді на запит від адміністрації Корабельного району

За три роки на ремонт та догляд за дорогами витратили 108,7 мільйона гривень. В адміністрації Корабельного району зауважили, що на території району понад 200 вулиць та провулків приватного сектору, і більшість цих вулиць та провулків потребують асфальтного покриття.

«Адміністрація щороку виконує поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття в різних мікрорайонах району в межах наявного бюджетного фінансування. Однак щорічні виконані ремонтні роботи не покривають нагальної потреби в асфальтуванні доріг приватного сектору. На сьогодні потребує ремонту близько 70% вулиць та провулків приватного сектору. Близько 60% внутрішньоквартальних та внутрішньо дворових проїздів потребують капітального ремонту», — повідомили в адміністрації.

Крім того, в адміністрації районі зауважують — втрата повноважень щодо прибирання сміття та ремонту доріг, може погіршити ситуацію.

Нагадаємо, що 28 серпня депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

Водночас повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.