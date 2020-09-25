13% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва містять згадки про політиків чи політичні сили. Найчастіше медіа пишуть про діючого міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича, а також Юрія Кормишкіна і партію «Наш край», регіональний осередок якої він очолює, та кандидатку на посаду мера Тетяну Домбровську від партії «Слуга народу».
Такими є результати вересневого моніторингу ІМІ, що проводився з 7 по 11 вересня. Аналізувалися стрічки новин п’яти нлайн-ЗМІ Миколаєва: «Преступности.НЕТ» (https://news.pn/ru/), «Новости-N» (https://novosti-n.org), «Мой город» (Mycity.mk.ua), «Інше.TV» (https://inshe.tv), «0512» (0512.com.ua). Мета моніторингу - визначити, яку частку новин складають новини зі згадками політиків та визначити основні політичні сили, які згадуються в новинах регіональних онлайн-медіа. До уваги не брались блоги, анонси, прогнози погоди, попередження про відключення світла чи води, тощо.
Всього було проаналізовано 1243 новини, із них у 164 (або 13%) містилися згадки про політиків або політичні сили. Загалом зафіксована 381 згадка політиків та партії. При цьому, найбільше таких матеріалів було опубліковано на сайті «Мой город» - 43 (22% від загальної кількості матеріалів у стрічці новин видання за період моніторингу), рідше за всіх політиків та партії згадувало видання “Інше.TV” - таких новин за період моніторингу опубліковано 24, або 7% від загальної кількості публікацій видання.
Серед політиків, найчастіше ЗМІ Миколаєва писали про діючого міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича, який балотується на других термін від партії «Пропозиція». За час моніторингу його згадували 38 разів, що складає 10% від загальної кількості згадок політиків та політичних партій у ЗМІ.
До речі, саму партію «Пропозиція» в онлайн-медіа згадували лише 6 разів, що складає 5,5% від усіх згадок про політичні сили.
Також медіа згадували і місцеву підприємицю Тетяну Домбровську, кандидатку у мери Миколаєва від «Слуги народу» та лідера регіональної організації партії «Наш край» Юрія Кормишкіна, що балотується до Миколаївської обласної ради (по 22 згадки про кожного, що складає по 5,7% від усіх згадок політиків та політичних партій).
Велика кількість згадок Олександра Сєнкевича пояснюється тим, що він займається щоденною роботою міського голови та залишається одним із ключових спікерів-представників влади у Миколаєві. Зокрема, міський голова Миколаєва коментує ситуацію з поширенням коронавірусу, роботу міських лікарень з хворими на COVID-19, а також інші питання, пов‘язані з життєдіяльністю міста, наприклад, щодо ремонтних робіт на дорозі в одному з мікрорайонів міста і відкривав центр підтримки переселенців.
Окрім того, видання «Мой город» опублікувало новину «Сенкевич заявил, что считает личной заслугой возвращение проекта «Николаевводоканала» с Европейским инвестбанком и будет использовать его в агитации», у якій Олександр Сєнкевич каже як про власне досягнення те, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» успішно реалізує кредитний проект європейського банку на модернізацію мереж міста.
Разом з тим, згідно з аналізом Громадської мережі «ОПОРА», саме Олександр Сенкевич у серпні більше за інших місцевих політиків витратив на політичну рекламу у соціальних мережах.
Що стосується опонентки діючого міського голови, кандидатки від «Слуги народу» Тетяни Домбровської, то новини про неї містили ознаки прихованої реклами: політикиня представляє свою команду, з якою йде до міської ради, презентує «план стратегії модернізації ведення бізнесу у Миколаєві», обурюється «бездіяльністю» місцевої влади та вітає Миколаїв із річницею з дня заснування.
Більшість матеріалів про «Наш край» - у власному медіа
Третина усіх згадок, 109 або 28% від загальної кількості згадок політиків та партій, у новинах ЗМІ Миколаєва була саме про політичні партії. Найчастіше миколаївські медіа писали про партію «Наш край». Загалом таких матеріалів за час моніторингу вийшло 33, що складає 30% від усіх згадок політичних партій.
» йдеться про кандидата на мера від “Нашого края” Миколи Круглова, колишнього голову Миколаївської облдержадміністрації часів президента Віктора Януковича.
Окрім заяв місцевого лідера «Нашого краю», видання публікує новини із заявами інших кандидатів у депутати від цієї політичної сили, зокрема, головного лікаря обласної інфекційної лікарні Світлани Федорової та спортсменки Ганни Куркуріної.
Керівник регіональної організації партії «Наш край» Юрій Кормишкін, за даними відкритих реєстрів, до серпня 2019 року був власником ТОВ «Рекламно-інформаційне агентство Південна медіакомпанія», якому, власне, і належить видання «Мой город». Головний редактор сайта Микола Попов, до речі, також висунутий кандидатом до Миколаївської міськради від цієї політичної сили.
Юрій Кормишкін та Микола Попов (позаду Кормишкіна) на конференції партії «Наш край», фото пресслужби політсили
Ще 12 матеріалів (11% від загальної кількості згадок про політичні партії) зі згадками про «Наш край» опубліковано виданням «Преступности.НЕТ» і усі новини мають ознаки замовності. Наприклад, «Мой город» пише про те, що голова облорганізації партії «Наш край» представив 12 кроків розвитку «рідного краю, як основу програми партії на майбутні роки», а на сайті «Преступности.НЕТ» вийшов матеріал, у якому очільник місцевого осередку Юрій Кормишкін заявляє про свою впевненість в перемозі «Нашого краю» на місцевих виборах.
Щодо згадок інших партій, то у онлайн-ЗМІ Миколаєва писали про «Слугу народу» (23% згадок), «За майбутнє» (13%), «Європейську солідарність» (8%) та «Опозиційну платформу - За життя» (6% від загальної кількості згадок про політичні партійї).
Найчастіше про Зе!Команду також писало видання «Преступности.НЕТ» - таких згадок нараховано 11, що складає 44% від загальної кількості згадок «Слуги народу» в період моніторингу. На сайті «Мой город» партія «Слуга народу» згадується 8 разів (32%), «Новости-N» - тричі (12%), «Інше.TV» - всього два рази (8% від загальної кількості згадок партії), а на сайті «0512» є лише одна згадка про вказану політичну силу.
Як і у випадку із «Нашим краєм», досить часть згадки про «Слугу народу» мали ознаки замовності. Наприклад, у матеріалі «Представитель команды кандидата в мэры Домбровской Стахурский рассказал о стратегии развития бизнеса в Николаеве» на сайті «Преступности.НЕТ» йдеться про програму команди кандидатки у мери Тетяни Домбровської від «Слуги народу». Також видання публікує новину «У женщин получается лучше заботиться о городе, Домбровская идеально для этого подходит», - Арахамия о местных выборах», де голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія фактично агітує за Тетяну Домбровську як кандидатку на посаду Миколаївського міського голови, хоча на момент публікації матеріалу та навіть не зареєструвалася як кандидатка.
Політичну партію «Опозиційна платформа - За життя» згадували у миколаївських ЗМІ 7 разів, що складає трохи більше 6% від загальної кількості згадок політичних партій. Писали про обрання екс-нардепа Артема Ільюка керівником міської організації політичної партії у Миколаєві та цитували депутата обласної ради - представника «ОПЗЖ» Максима Невінчанного, зокрема, у новині «Депутат Николаевского облсовета Невенчанный считает, что власть относится к жителям Донбасса, как к «неправильному электорату» на сайті «Преступности.НЕТ».
Спікером партії «За майбутнє» в онлайн-ЗМІ Миколаєва став її керівник Юрій Гранатуров, якого висунуто кандидатом на посаду Миколаївського міського голови. У новинах він анонсував представлення команди політичної партії, яка буде брати участь у місцевих виборах, а також вітав Миколаїв із Днем міста.
Загалом «За майбутнє» згадували 14 разів, що склало майже 13% від загальної кількості згадок політичних сил.
Політичну партію «Європейська солідарність» у медіа Миколаєва за період моніторингу згадували 9 разів, що склало 8% від загальної кількості згадок політичних партій. Зокрема, ЗМІ Миколаєва писали про голову Миколаївської обласної ради Вікторію Москаленко, яка заявляла про готовність балотуватися у мери міста Миколаєва від політичної сили. Зазначимо, що в результаті партія вирішила нікого не висувати в мери, а Вікторія Москаленко балотуватиметься у депутати Миколаївської облради.
Загальна картина у медіа Миколаєва показує, що політичні сили та місцеві політики ведуть активну піар-кампанію у ЗМІ, публікуючи велику кількість матеріалів про власну діяльність, діяльність партії, або критикуючи владу. Поряд з тим, цікавим є той факт, що за період моніторингу у ЗМІ не було зафіксовано жодної згадки політичної партії «Опозиційний блок» та її лідера у Миколаєві Ігоря Дятлова - на місцевих виборах у 2015 році політична сила отримала 26 з 54 мандатів депутатів Миколаївської міської ради. Причиною цього стало те, що і лідер «опозиції», і члени його команди увійшли до складу новоствореної місцевої партії «Миколаївці», згадок про яку за аналізований період у медіа Миколаєва також не було.
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відбиває думку USAID, уряду США та Internews.
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Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
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Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
13% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва містять згадки про політиків чи політичні сили. Найчастіше медіа пишуть про діючого міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича, а також Юрія Кормишкіна і партію «Наш край», регіональний осередок якої він очолює, та кандидатку на посаду мера Тетяну Домбровську від партії «Слуга народу».
Такими є результати вересневого моніторингу ІМІ, що проводився з 7 по 11 вересня. Аналізувалися стрічки новин п’яти нлайн-ЗМІ Миколаєва: «Преступности.НЕТ» (https://news.pn/ru/), «Новости-N» (https://novosti-n.org), «Мой город» (Mycity.mk.ua), «Інше.TV» (https://inshe.tv), «0512» (0512.com.ua). Мета моніторингу - визначити, яку частку новин складають новини зі згадками політиків та визначити основні політичні сили, які згадуються в новинах регіональних онлайн-медіа. До уваги не брались блоги, анонси, прогнози погоди, попередження про відключення світла чи води, тощо.
Всього було проаналізовано 1243 новини, із них у 164 (або 13%) містилися згадки про політиків або політичні сили. Загалом зафіксована 381 згадка політиків та партії. При цьому, найбільше таких матеріалів було опубліковано на сайті «Мой город» - 43 (22% від загальної кількості матеріалів у стрічці новин видання за період моніторингу), рідше за всіх політиків та партії згадувало видання “Інше.TV” - таких новин за період моніторингу опубліковано 24, або 7% від загальної кількості публікацій видання.
Серед політиків, найчастіше ЗМІ Миколаєва писали про діючого міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича, який балотується на других термін від партії «Пропозиція». За час моніторингу його згадували 38 разів, що складає 10% від загальної кількості згадок політиків та політичних партій у ЗМІ.
До речі, саму партію «Пропозиція» в онлайн-медіа згадували лише 6 разів, що складає 5,5% від усіх згадок про політичні сили.
Також медіа згадували і місцеву підприємицю Тетяну Домбровську, кандидатку у мери Миколаєва від «Слуги народу» та лідера регіональної організації партії «Наш край» Юрія Кормишкіна, що балотується до Миколаївської обласної ради (по 22 згадки про кожного, що складає по 5,7% від усіх згадок політиків та політичних партій).
Велика кількість згадок Олександра Сєнкевича пояснюється тим, що він займається щоденною роботою міського голови та залишається одним із ключових спікерів-представників влади у Миколаєві. Зокрема, міський голова Миколаєва коментує ситуацію з поширенням коронавірусу, роботу міських лікарень з хворими на COVID-19, а також інші питання, пов‘язані з життєдіяльністю міста, наприклад, щодо ремонтних робіт на дорозі в одному з мікрорайонів міста і відкривав центр підтримки переселенців.
Окрім того, видання «Мой город» опублікувало новину «Сенкевич заявил, что считает личной заслугой возвращение проекта «Николаевводоканала» с Европейским инвестбанком и будет использовать его в агитации», у якій Олександр Сєнкевич каже як про власне досягнення те, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» успішно реалізує кредитний проект європейського банку на модернізацію мереж міста.
Разом з тим, згідно з аналізом Громадської мережі «ОПОРА», саме Олександр Сенкевич у серпні більше за інших місцевих політиків витратив на політичну рекламу у соціальних мережах.
Що стосується опонентки діючого міського голови, кандидатки від «Слуги народу» Тетяни Домбровської, то новини про неї містили ознаки прихованої реклами: політикиня представляє свою команду, з якою йде до міської ради, презентує «план стратегії модернізації ведення бізнесу у Миколаєві», обурюється «бездіяльністю» місцевої влади та вітає Миколаїв із річницею з дня заснування.
Більшість матеріалів про «Наш край» - у власному медіа
Третина усіх згадок, 109 або 28% від загальної кількості згадок політиків та партій, у новинах ЗМІ Миколаєва була саме про політичні партії. Найчастіше миколаївські медіа писали про партію «Наш край». Загалом таких матеріалів за час моніторингу вийшло 33, що складає 30% від усіх згадок політичних партій.
» йдеться про кандидата на мера від “Нашого края” Миколи Круглова, колишнього голову Миколаївської облдержадміністрації часів президента Віктора Януковича.
Окрім заяв місцевого лідера «Нашого краю», видання публікує новини із заявами інших кандидатів у депутати від цієї політичної сили, зокрема, головного лікаря обласної інфекційної лікарні Світлани Федорової та спортсменки Ганни Куркуріної.
Керівник регіональної організації партії «Наш край» Юрій Кормишкін, за даними відкритих реєстрів, до серпня 2019 року був власником ТОВ «Рекламно-інформаційне агентство Південна медіакомпанія», якому, власне, і належить видання «Мой город». Головний редактор сайта Микола Попов, до речі, також висунутий кандидатом до Миколаївської міськради від цієї політичної сили.
Юрій Кормишкін та Микола Попов (позаду Кормишкіна) на конференції партії «Наш край», фото пресслужби політсили
Ще 12 матеріалів (11% від загальної кількості згадок про політичні партії) зі згадками про «Наш край» опубліковано виданням «Преступности.НЕТ» і усі новини мають ознаки замовності. Наприклад, «Мой город» пише про те, що голова облорганізації партії «Наш край» представив 12 кроків розвитку «рідного краю, як основу програми партії на майбутні роки», а на сайті «Преступности.НЕТ» вийшов матеріал, у якому очільник місцевого осередку Юрій Кормишкін заявляє про свою впевненість в перемозі «Нашого краю» на місцевих виборах.
Щодо згадок інших партій, то у онлайн-ЗМІ Миколаєва писали про «Слугу народу» (23% згадок), «За майбутнє» (13%), «Європейську солідарність» (8%) та «Опозиційну платформу - За життя» (6% від загальної кількості згадок про політичні партійї).
Найчастіше про Зе!Команду також писало видання «Преступности.НЕТ» - таких згадок нараховано 11, що складає 44% від загальної кількості згадок «Слуги народу» в період моніторингу. На сайті «Мой город» партія «Слуга народу» згадується 8 разів (32%), «Новости-N» - тричі (12%), «Інше.TV» - всього два рази (8% від загальної кількості згадок партії), а на сайті «0512» є лише одна згадка про вказану політичну силу.
Як і у випадку із «Нашим краєм», досить часть згадки про «Слугу народу» мали ознаки замовності. Наприклад, у матеріалі «Представитель команды кандидата в мэры Домбровской Стахурский рассказал о стратегии развития бизнеса в Николаеве» на сайті «Преступности.НЕТ» йдеться про програму команди кандидатки у мери Тетяни Домбровської від «Слуги народу». Також видання публікує новину «У женщин получается лучше заботиться о городе, Домбровская идеально для этого подходит», - Арахамия о местных выборах», де голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія фактично агітує за Тетяну Домбровську як кандидатку на посаду Миколаївського міського голови, хоча на момент публікації матеріалу та навіть не зареєструвалася як кандидатка.
Політичну партію «Опозиційна платформа - За життя» згадували у миколаївських ЗМІ 7 разів, що складає трохи більше 6% від загальної кількості згадок політичних партій. Писали про обрання екс-нардепа Артема Ільюка керівником міської організації політичної партії у Миколаєві та цитували депутата обласної ради - представника «ОПЗЖ» Максима Невінчанного, зокрема, у новині «Депутат Николаевского облсовета Невенчанный считает, что власть относится к жителям Донбасса, как к «неправильному электорату» на сайті «Преступности.НЕТ».
Спікером партії «За майбутнє» в онлайн-ЗМІ Миколаєва став її керівник Юрій Гранатуров, якого висунуто кандидатом на посаду Миколаївського міського голови. У новинах він анонсував представлення команди політичної партії, яка буде брати участь у місцевих виборах, а також вітав Миколаїв із Днем міста.
Загалом «За майбутнє» згадували 14 разів, що склало майже 13% від загальної кількості згадок політичних сил.
Політичну партію «Європейська солідарність» у медіа Миколаєва за період моніторингу згадували 9 разів, що склало 8% від загальної кількості згадок політичних партій. Зокрема, ЗМІ Миколаєва писали про голову Миколаївської обласної ради Вікторію Москаленко, яка заявляла про готовність балотуватися у мери міста Миколаєва від політичної сили. Зазначимо, що в результаті партія вирішила нікого не висувати в мери, а Вікторія Москаленко балотуватиметься у депутати Миколаївської облради.
Загальна картина у медіа Миколаєва показує, що політичні сили та місцеві політики ведуть активну піар-кампанію у ЗМІ, публікуючи велику кількість матеріалів про власну діяльність, діяльність партії, або критикуючи владу. Поряд з тим, цікавим є той факт, що за період моніторингу у ЗМІ не було зафіксовано жодної згадки політичної партії «Опозиційний блок» та її лідера у Миколаєві Ігоря Дятлова - на місцевих виборах у 2015 році політична сила отримала 26 з 54 мандатів депутатів Миколаївської міської ради. Причиною цього стало те, що і лідер «опозиції», і члени його команди увійшли до складу новоствореної місцевої партії «Миколаївці», згадок про яку за аналізований період у медіа Миколаєва також не було.
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відбиває думку USAID, уряду США та Internews.
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Кандидаты так ничего и не поняли
5811
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Конкурс для ценителей истории Николаева
5209
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Почем опиум для народа?
5392
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Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
6760
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
6634
|
Гороно нечем заняться?
11255
|
7 советов, как поступить мэру
5651
|
Манипуляции с публичностью
4906
|
Почему я против субботника?
10714
|
«Оппозиционный склок»
5198
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
5634
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
5645
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
5456
|
Будкоград теперь в законе
4542
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
5903
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
3780
|
Варшава без будок
3800
|
Закошмарили
3121
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
3503
|
Его молчание ломает его историю
4372
|
Трагедия на коммунальном недострое
3515
|
Команда Сенкевича — профессионалы
4020
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Хобби такое – коллекционировать партии
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Новогодний провал: Елка как символ застоя
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Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
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Кто советует Сенкевичу?
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За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
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Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
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«Безопасный город», которого нет
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Иногда можно не только шутить, но и говорить
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Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
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35 гектаров с легкой руки
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Кто продвигает Васюкова?
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Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
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Новая команда от Казаковой?
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«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
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Ситуация в горсовете Николаева накалилась
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Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
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Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
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«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
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Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
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Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
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Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
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Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
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Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус
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Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
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Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину
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Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступі
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Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ Миколаєва
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Зе Команда та ОПЗЖ - основні замовники джинси в онлайн-медіа Миколаєва
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Миколаївські онлайн-медіа у фейсбуці: кримінальні хроніки та коронавірусна статистика
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