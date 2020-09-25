Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?

13% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва містять згадки про політиків чи політичні сили. Найчастіше медіа пишуть про діючого міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича, а також Юрія Кормишкіна і партію «Наш край», регіональний осередок якої він очолює, та кандидатку на посаду мера Тетяну Домбровську від партії «Слуга народу».

Такими є результати вересневого моніторингу ІМІ, що проводився з 7 по 11 вересня. Аналізувалися стрічки новин п’яти нлайн-ЗМІ Миколаєва: «Преступности.НЕТ» (https://news.pn/ru/), «Новости-N» (https://novosti-n.org), «Мой город» (Mycity.mk.ua), «Інше.TV» (https://inshe.tv), «0512» (0512.com.ua). Мета моніторингу - визначити, яку частку новин складають новини зі згадками політиків та визначити основні політичні сили, які згадуються в новинах регіональних онлайн-медіа. До уваги не брались блоги, анонси, прогнози погоди, попередження про відключення світла чи води, тощо.

Всього було проаналізовано 1243 новини, із них у 164 (або 13%) містилися згадки про політиків або політичні сили. Загалом зафіксована 381 згадка політиків та партії. При цьому, найбільше таких матеріалів було опубліковано на сайті «Мой город» - 43 (22% від загальної кількості матеріалів у стрічці новин видання за період моніторингу), рідше за всіх політиків та партії згадувало видання “Інше.TV” - таких новин за період моніторингу опубліковано 24, або 7% від загальної кількості публікацій видання.

Серед політиків, найчастіше ЗМІ Миколаєва писали про діючого міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича, який балотується на других термін від партії «Пропозиція». За час моніторингу його згадували 38 разів, що складає 10% від загальної кількості згадок політиків та політичних партій у ЗМІ.

До речі, саму партію «Пропозиція» в онлайн-медіа згадували лише 6 разів, що складає 5,5% від усіх згадок про політичні сили.

Також медіа згадували і місцеву підприємицю Тетяну Домбровську, кандидатку у мери Миколаєва від «Слуги народу» та лідера регіональної організації партії «Наш край» Юрія Кормишкіна, що балотується до Миколаївської обласної ради (по 22 згадки про кожного, що складає по 5,7% від усіх згадок політиків та політичних партій).

Велика кількість згадок Олександра Сєнкевича пояснюється тим, що він займається щоденною роботою міського голови та залишається одним із ключових спікерів-представників влади у Миколаєві. Зокрема, міський голова Миколаєва коментує ситуацію з поширенням коронавірусу, роботу міських лікарень з хворими на COVID-19, а також інші питання, пов‘язані з життєдіяльністю міста, наприклад, щодо ремонтних робіт на дорозі в одному з мікрорайонів міста і відкривав центр підтримки переселенців.

Окрім того, видання «Мой город» опублікувало новину «Сенкевич заявил, что считает личной заслугой возвращение проекта «Николаевводоканала» с Европейским инвестбанком и будет использовать его в агитации», у якій Олександр Сєнкевич каже як про власне досягнення те, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» успішно реалізує кредитний проект європейського банку на модернізацію мереж міста.

Разом з тим, згідно з аналізом Громадської мережі «ОПОРА», саме Олександр Сенкевич у серпні більше за інших місцевих політиків витратив на політичну рекламу у соціальних мережах.

Що стосується опонентки діючого міського голови, кандидатки від «Слуги народу» Тетяни Домбровської, то новини про неї містили ознаки прихованої реклами: політикиня представляє свою команду, з якою йде до міської ради, презентує «план стратегії модернізації ведення бізнесу у Миколаєві», обурюється «бездіяльністю» місцевої влади та вітає Миколаїв із річницею з дня заснування.

Більшість матеріалів про «Наш край» - у власному медіа

Третина усіх згадок, 109 або 28% від загальної кількості згадок політиків та партій, у новинах ЗМІ Миколаєва була саме про політичні партії. Найчастіше миколаївські медіа писали про партію «Наш край». Загалом таких матеріалів за час моніторингу вийшло 33, що складає 30% від усіх згадок політичних партій.