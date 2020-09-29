О ситуации в городской ТВК

Коротко о происходящем сейчас в городской избирательной комиссии.

1. Комиссия работает в условиях жесточайшего и абсолютно беспрецедентного давления на нее. За весь свой опыт работы в избирательных комиссиях, а у меня за плечами три окружных и Николаевская областная ТВК в 2015-2020 годах лично я с подобным сталкивался, но ни в таких масштабах. Ярчайший пример – последнее заседание в понедельник, 28 сентября. Депутат областного совета Максим Невенчанный практически вмешивался в работу комиссии, оказывая на ее членов психологическое давление, кому интересны подробности – можно рассмотреть почти пять часов этого безобразия тут:

В таких условиях членам комиссии крайне тяжело выполнять свои обязанности, это негативно сказывается на работе комиссии и ставит под угрозу реального срыва городские выборы в целом.

2. Теперь о ситуации с регистрацией партийного списка ОПЗЖ, вокруг чего, собственно, и разгорелся последний конфликт. Все субъекты избирательного процесса – и партии, и избирательные комиссии должны следовать букве и духу Закона, в нашем случае – недавно принятому Избирательному Кодексу Украины. В Законе, в частности, четко прописана процедура выдвижения кандидатов местной организацией партии и требования к составлению списков кандидатов. Это и сообщение на сайте партийной организации за пять дней до конференции/собрания, и процедура аккредитации представителей СМИ, и предупреждение о конференции за день соответствующую избирательную комиссию и многое другое. Из серьезных новшеств Кодекса – соблюдение гендерной квоты в списках. В каждой полной пятерке списка должно быть не меньше двух лиц одного пола. То есть, если в пятерке есть три «мальчика», то остальные двое должны быть «девочками» или наоборот. Если в списке есть неполная пятерка – от 2 до 4, то «мальчики» с «девочками» должны там чередоваться. Это - требование Закона и оно применяется для ВСЕХ партий без ИСКЛЮЧЕНИЯ. И все партии тут в одинаковых условиях. И я не понаслышке знаю, насколько трудно соблюсти эту норму. В связи с этим возникает резонный вопрос: Почему все партии должны выполнять это требование, а ОПЗЖ – нет? Не выполняешь требование Закона – нафиг с пляжа. А что касается обвинений избирательной комиссии в подмене или фальсификации документов – то это прямая дорога в полицию, писать заявление, а не повод для истерик и махания рукам на заседании комиссии. Я уже не говорю о странном несоответствии списка партии, оглашенного на партийной конференции в прямом эфире и списка, предоставленного в комиссию.

3. И последнее. Для «Слуг народа». Ваш представитель – глава териизбиркома, это ваше лицо, если хотите. Объясните мне, почему она жалуется на незаправленный картридж и нехватку бумаги? Или нехватку какой-то канцелярии? Я уже не говорю о других, более серьезных вещах. Это просто позор какой-то…