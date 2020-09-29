Коротко о происходящем сейчас в городской избирательной комиссии.
1. Комиссия работает в условиях жесточайшего и абсолютно беспрецедентного давления на нее. За весь свой опыт работы в избирательных комиссиях, а у меня за плечами три окружных и Николаевская областная ТВК в 2015-2020 годах лично я с подобным сталкивался, но ни в таких масштабах. Ярчайший пример – последнее заседание в понедельник, 28 сентября. Депутат областного совета Максим Невенчанный практически вмешивался в работу комиссии, оказывая на ее членов психологическое давление, кому интересны подробности – можно рассмотреть почти пять часов этого безобразия тут:
В таких условиях членам комиссии крайне тяжело выполнять свои обязанности, это негативно сказывается на работе комиссии и ставит под угрозу реального срыва городские выборы в целом.
2. Теперь о ситуации с регистрацией партийного списка ОПЗЖ, вокруг чего, собственно, и разгорелся последний конфликт. Все субъекты избирательного процесса – и партии, и избирательные комиссии должны следовать букве и духу Закона, в нашем случае – недавно принятому Избирательному Кодексу Украины. В Законе, в частности, четко прописана процедура выдвижения кандидатов местной организацией партии и требования к составлению списков кандидатов. Это и сообщение на сайте партийной организации за пять дней до конференции/собрания, и процедура аккредитации представителей СМИ, и предупреждение о конференции за день соответствующую избирательную комиссию и многое другое. Из серьезных новшеств Кодекса – соблюдение гендерной квоты в списках. В каждой полной пятерке списка должно быть не меньше двух лиц одного пола. То есть, если в пятерке есть три «мальчика», то остальные двое должны быть «девочками» или наоборот. Если в списке есть неполная пятерка – от 2 до 4, то «мальчики» с «девочками» должны там чередоваться. Это - требование Закона и оно применяется для ВСЕХ партий без ИСКЛЮЧЕНИЯ. И все партии тут в одинаковых условиях. И я не понаслышке знаю, насколько трудно соблюсти эту норму. В связи с этим возникает резонный вопрос: Почему все партии должны выполнять это требование, а ОПЗЖ – нет? Не выполняешь требование Закона – нафиг с пляжа. А что касается обвинений избирательной комиссии в подмене или фальсификации документов – то это прямая дорога в полицию, писать заявление, а не повод для истерик и махания рукам на заседании комиссии. Я уже не говорю о странном несоответствии списка партии, оглашенного на партийной конференции в прямом эфире и списка, предоставленного в комиссию.
3. И последнее. Для «Слуг народа». Ваш представитель – глава териизбиркома, это ваше лицо, если хотите. Объясните мне, почему она жалуется на незаправленный картридж и нехватку бумаги? Или нехватку какой-то канцелярии? Я уже не говорю о других, более серьезных вещах. Это просто позор какой-то…
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
5299
|
Об «императивном мандате»
4708
|
Зацентралили
4560
|
Страсти по декоммунизации
4362
|
Генетическая память
3296
|
Сварить лягушку
5622
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4313
|
Чума на ваши все дома!
4425
|
Синусоида
3416
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3517
|
Война миров
4146
|
Чего изволите?
3517
|
С праздником освобождения
3849
|
Николаевские провы
3302
|
Россотрудники
3717
|
О людях и собаках
4270
|
Все уже было и все еще будет
4399
|
Голубь сизокрылый
3553
|
О мухах
4276
|
Усатые — бородатым
3591
|
«Не смешите наши «Руты»
4910
|
Реванш под видом шизофрении
4049
|
Лучше бы пил и курил
5730
|
Гопота ты моя, гопота!
4898
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3503
|
Не молчание ягнят
3669
|
Недоразумение
4522
|
Не Майдан
2893
|
Про Zorro
2533
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3543
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3675
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3738
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4649
|
Петля времени
3039
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3879
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3182
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4654
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2831
|
Наш ответ Чемберлену
3110
|
Молчание ягнят
3156
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3155
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3206
|
Он хороший!
3177
|
Богатства у них много, порядка только нет
2692
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2490
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3585
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3027
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2400
|
Дважды в одну реку
2570
|
Молоко
2036
|
Фронда принцев
2111
|
Взять свое любой ценой
1732
|
Очаровательные инопланетяне
2090
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2242
|
Бесовский полк
3065
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3341
|
«Мостровосхитители»
2297
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2593
|
Украсть своего Эйхмана
2462
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2459
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2597
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
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И вновь продолжается бой!
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Предел терпения и предвыборный чёс
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А Васька слушает…
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Не праздничные заметки…
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Горячее лето, переходящее в осень
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Слава котам!
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Змея, кусающая себя за хвост
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Не догнали, но хоть согрелись…
2737
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Чи матиме ми силу це слухати?...
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Самоуправление, которое мы заслужили…
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Про шкарпетки
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|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Коротко о происходящем сейчас в городской избирательной комиссии.
1. Комиссия работает в условиях жесточайшего и абсолютно беспрецедентного давления на нее. За весь свой опыт работы в избирательных комиссиях, а у меня за плечами три окружных и Николаевская областная ТВК в 2015-2020 годах лично я с подобным сталкивался, но ни в таких масштабах. Ярчайший пример – последнее заседание в понедельник, 28 сентября. Депутат областного совета Максим Невенчанный практически вмешивался в работу комиссии, оказывая на ее членов психологическое давление, кому интересны подробности – можно рассмотреть почти пять часов этого безобразия тут:
В таких условиях членам комиссии крайне тяжело выполнять свои обязанности, это негативно сказывается на работе комиссии и ставит под угрозу реального срыва городские выборы в целом.
2. Теперь о ситуации с регистрацией партийного списка ОПЗЖ, вокруг чего, собственно, и разгорелся последний конфликт. Все субъекты избирательного процесса – и партии, и избирательные комиссии должны следовать букве и духу Закона, в нашем случае – недавно принятому Избирательному Кодексу Украины. В Законе, в частности, четко прописана процедура выдвижения кандидатов местной организацией партии и требования к составлению списков кандидатов. Это и сообщение на сайте партийной организации за пять дней до конференции/собрания, и процедура аккредитации представителей СМИ, и предупреждение о конференции за день соответствующую избирательную комиссию и многое другое. Из серьезных новшеств Кодекса – соблюдение гендерной квоты в списках. В каждой полной пятерке списка должно быть не меньше двух лиц одного пола. То есть, если в пятерке есть три «мальчика», то остальные двое должны быть «девочками» или наоборот. Если в списке есть неполная пятерка – от 2 до 4, то «мальчики» с «девочками» должны там чередоваться. Это - требование Закона и оно применяется для ВСЕХ партий без ИСКЛЮЧЕНИЯ. И все партии тут в одинаковых условиях. И я не понаслышке знаю, насколько трудно соблюсти эту норму. В связи с этим возникает резонный вопрос: Почему все партии должны выполнять это требование, а ОПЗЖ – нет? Не выполняешь требование Закона – нафиг с пляжа. А что касается обвинений избирательной комиссии в подмене или фальсификации документов – то это прямая дорога в полицию, писать заявление, а не повод для истерик и махания рукам на заседании комиссии. Я уже не говорю о странном несоответствии списка партии, оглашенного на партийной конференции в прямом эфире и списка, предоставленного в комиссию.
3. И последнее. Для «Слуг народа». Ваш представитель – глава териизбиркома, это ваше лицо, если хотите. Объясните мне, почему она жалуется на незаправленный картридж и нехватку бумаги? Или нехватку какой-то канцелярии? Я уже не говорю о других, более серьезных вещах. Это просто позор какой-то…
|
Закошмарить Сенкевича
5299
|
Об «императивном мандате»
4708
|
Зацентралили
4560
|
Страсти по декоммунизации
4362
|
Генетическая память
3296
|
Сварить лягушку
5622
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4313
|
Чума на ваши все дома!
4425
|
Синусоида
3416
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3517
|
Война миров
4146
|
Чего изволите?
3517
|
С праздником освобождения
3849
|
Николаевские провы
3302
|
Россотрудники
3717
|
О людях и собаках
4270
|
Все уже было и все еще будет
4399
|
Голубь сизокрылый
3553
|
О мухах
4276
|
Усатые — бородатым
3591
|
«Не смешите наши «Руты»
4910
|
Реванш под видом шизофрении
4049
|
Лучше бы пил и курил
5730
|
Гопота ты моя, гопота!
4898
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3503
|
Не молчание ягнят
3669
|
Недоразумение
4522
|
Не Майдан
2893
|
Про Zorro
2533
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3543
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3675
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3738
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4649
|
Петля времени
3039
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3879
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3182
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4654
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2831
|
Наш ответ Чемберлену
3110
|
Молчание ягнят
3156
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3155
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3206
|
Он хороший!
3177
|
Богатства у них много, порядка только нет
2692
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2490
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3585
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3027
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2400
|
Дважды в одну реку
2570
|
Молоко
2036
|
Фронда принцев
2111
|
Взять свое любой ценой
1732
|
Очаровательные инопланетяне
2090
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2242
|
Бесовский полк
3065
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3341
|
«Мостровосхитители»
2297
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2593
|
Украсть своего Эйхмана
2462
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2459
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2597
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3132
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2390
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2858
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3001
|
И вновь продолжается бой!
2896
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2257
|
А Васька слушает…
2308
|
Не праздничные заметки…
2156
|
Горячее лето, переходящее в осень
2075
|
Слава котам!
2699
|
Змея, кусающая себя за хвост
2490
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2737
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2734
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2794
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2694
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2343
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2052
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2331
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
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Встояти перед спокусами
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
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Це страшне слово – рейд!
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
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Обирайте! Але – відповідайте!
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Позеленим країну!
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Янукович 2.0
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А як ви пісяєте?
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Парашутів на всіх немає
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
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Таргани і без параду
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Зеленеє жито ще й овес
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Ветераны и Папа Римский
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«Скорострєли» чекають на пунш
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Не Британія…
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Авторитаризм на марші
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Лохи всі ми
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Три варіанти та останній елемент
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
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Не переконали…
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
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Маппет – шоу
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Корисні ідіоти або агенти ворога
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
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Наш Вінні Гамбінні
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Безславні засранці
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Найважливіший день
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
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Грьобаний Екібастуз!
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
3997
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«Мюнхен» навиворіт
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
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Контрреволюція огидності
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
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Своєї зарази вистачає
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
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Нові випробування для всіх нас
1164
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Чума обом домам! Або коронавірус…
1302
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1578
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Феномен безпорадності
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Разброд и шатание
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«Океан» надії та нескінченний карантин?
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
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Буде цікаво
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
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Нова сторінка в історії українських спецслужб
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Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1028
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Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
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Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
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Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
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Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
1959
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Порохобот Зеленський
1616
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Унітаз для Зеленського
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Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
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Боротьба триває
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Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
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Люди не хочуть бути рабами
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А який ваш вибір?
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Ковід, вибори та психічне здоров’я
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Ми пам’ятаємо
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Про шкарпетки
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