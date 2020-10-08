Помочь сохранить слух Ире Гуляевой

Добрый день, уважаемые друзья.

В одном из выпусков моего видео-блога, ко мне в комментарии очень робко "постучался" мой новый подписчик Сергей Гуляев - житель города Николаева.

Заранее извинившись, что его обращение не будет касаться темы моего сюжета, он рассказал о своей беде и попросил помощи, что, в силу его характера и воспитания, давалось ему очень непросто. Есть такие люди.

Беда в семью Гуляевых подкралась незаметно оттуда, откуда ее никто не ждал. Маленькая дочь Ирина, на втором году своей жизни начала стремительно терять слух и сегодня уровень его потери балансирует между 4 и 5 степенью, постепенно нарастая. Пятая степень глухоты - это полная его потеря навсегда, без возможности его восстановления.

Девочка остро нуждается в двух слуховых аппаратах, которые настоятельно рекомендуют ей врачи. Аппараты заставят ушки Иры оставаться чувствительными и работать. Это крайне необходимо для минимального сохранения слуха, обеспечения функционирования ушек в ее возрасте и является непременным условием подготовки к операции, которая через год-два может состояться.

Не будет слуховых аппаратов - ребенка ждет полная потеря слуха навсегда и ни одна операция уже не исправит ситуацию.

Меня очень задела эта оговорка и я поехал к маленькой Ирине.

В результате моей поездки появился отснятый материал, которым я убедительно прошу каждого из вас посмотреть и поделиться, используя весь функционал социальных сетей, медиа, личные знакомства и контакты.

Со слов мамы Иры, в городе существует некая очередь на получение слуховых аппаратов. В этой очереди 165 детей, но город обычно не выделяет более 20 аппаратов в год , что в ситуации с маленькой Ирочкой непростительно и губительно.

Несмелые попытки папы в виде обращений через социальные сети и личные контакты в сообществах видео-блогеров - не принесли желаемого результата - помощь не пришла.

Рекомендованные врачами модели слуховых аппаратов стоят в пределах от 47 до 80 тысяч грн, которых у семьи нет. Нужно два аппарата, чтобы сохранить хотя бы минимальную работоспособность обеих ушек.

Мне очень жаль прекрасную белокурую девчушку с очаровательной улыбкой и мне очень хотелось, чтобы ее жизнь, только начавшись, не была бы поломана на старте тяжелой болезнью. Поэтому я предлагаю всем нам принять участие в финансовой поддержке Ирины Гуляевой, проявив самую лучшую черту каждого из нас, дарованную нам Господом - милосердие.

Номер карты Приватбанка мамы Ирины - Кудринской Ирины Николаевны 4149 4991 1052 8047

Для предпринимателей и компаний возможно перечисление на счет благотворительного фонда, с которым я сотрудничаю :

Благодійна організація "Благодійний фонд "Оливкова гілка"

Код ЄДРПОУ: 42969143

54003, Миколаївська обл., м.Миколаїв,

вул. Потьомкінська, 141, кв. 105

р/рах 26002053245182 в КБ "Приватбанк",

МФО 326610

Директор БО БФ "Оливкова гілка"

Мірошниченко Наталія Олександрівна

Комплект необходимых писем, копий регистрационных документов и отчет о тратах, будет предоставлен по необходимости.

Это будет очень просто сделать, позвонив мне непосредственно: 380675101941

Я начинаю первым и очень надеюсь, что ни сложные времена "за окном", ни личные трудности, ни турбулентность нашей жизни, не вычленят у каждого из нас самого главного - доброты и сострадания.

P.S. Это не пиар-акция и раз уж сегодня льется поток доброты до 25 октября, то в ней могут принять участие все кандидаты и партии. Закон только надо соблюдать и делать это руками своих друзей, знакомых, компаний, не от своего имени.

Все, что не запрещено законом - разрешено. И, да, маленькая Ира еще не избиратель.

А я вас буду информировать о ходе и промежуточно достигнутых результатах.