Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…

4 марта, состоялось совещание под председательством президента Украины Владимира Зеленского, посвященное реформированию села. На нем была презентована очередная масштабная программа "Новое село", которая предусматривает строительство в сельской местности "Центров притяжения" по примеру сервисных зон, уже созданных в Счастье и Новотроицком на Донбассе. Это будут современные пространства, в которых будут работать ЦПАП, отделение почты, аптека программы "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками. К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства. По каждому из проектов будет закреплен модератор. Кроме того планируют создать координационный совет, в который войдут представители Кабинета министров и Офиса президента.

6 марта во время форума «Украина 30. Культура, медиа, туризм» Президент Украины Владимир Зеленский лично анонсировал этот проект, целью которого объявлено восстановление рабочих мест и инфраструктуры в сельской местности. По его словам, программа рассчитана на 9-10 лет, всего готовится 1600 инфраструктурных проектов «в каждое село», половину из которых планируется сделать до следующих президентских выборов в Украине. Владимир Зеленский отметил, что реализация таких проектов может быть профинансирована за счет спонсоров или при поддержке бизнеса. По словам Президента, отдельно для села также разрабатываются экономическая программа, программа по развитию АПК, связанная с малыми фермерскими хозяйствами и их поддержкой, программа развития животноводства.

В Украине, начиная с 1990 года, приняли более десятка законов, постановлений, указов, касающихся проблем развития села и аграрного комплекса в целом. Национальные программы развития украинского села принимались в 1994, 2004, 2005, 2007 и 2010-м годах. В декабре 2015 года правительство Арсения Яценюка одобрило концепцию Государственной целевой программы развития аграрного сектора экономики на период до 2020 года. Но положительного результата это не дало – новых рабочих мест на селе не появилось. В частности, только в Николаевской области число штатных работников, занятых в сельском хозяйстве уменьшилось за последние 10 лет почти вдвое – с 21 тысячи человек в 2010 году до 12 тысяч в 2020 году (менее 7% от всех официально занятых).

Конечно, у населения возникают вопросы: кто и как будет отбирать села для реализации проекта, на каких условиях бизнес захочет участвовать в нем, и кто будут те самые модераторы, которых закрепят за каждым таким проектом. Между тем, начало новой амбициозной программы по возрождению украинского села совпало с двумя историческими событиями – с 1 января заработало новое административное устройство Украины, а летом начнется продажа сельскохозяйственной земли. В Украине создано более 1600 ОТГ, объединяющие около 10 тысяч прежних территориальных громад. В частности, в Николаевской области начали функционировать 35 ОТГ, а вместо 19 административных единиц планируется оставить 4 района. 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил первых 9 глав районных городских администраций в Николаевской области. Всего по Украине планируется сокращение штата районных государственных администраций не менее, чем на 20 тысяч позиций. Всем им нужно найти новую работу. Уже первый опыт работы новых ОТГ показал, что большинство из них не имеют твердой экономической базы, и не могут содержать полноценную инфраструктуру на селе. Офис президента предлагает переложить содержание сельской инфраструктуры и создание административно-управленческих рабочих мест на местный бизнес. Однако это под силу только крупным агрохолдингам. И взамен на взятие на себя инфраструктурной нагрузки, они наверняка получат льготы и послабления в земельном вопросе. Опять же, – кто будет платить почтальонам, медикам, пожарным и прочему обслуживающему «Центры притяжения» персоналу? Откуда ОТГ получат на это деньги? От своих бизнес-партнеров?

Судя по заявленному числу проектов, «Центры притяжения» должны появиться в каждой ОТГ. Сам проект рассчитан на два президентских срока, хотя в своей предвыборной программе Зеленский обещал проработать только 5 лет. Хотелось бы ошибиться, но сейчас проект нового украинского села выглядит как проект продвижения Зеленского на второй президентский срок в обмен на отказ государства от вмешательства в деятельность крупных землевладельцев. Сельское население отдается в поистине крепостную зависимость от местных агробаронов, которые и обеспечат Зеленскому нужные итоги голосования. Впрочем, пока что действия нашей власти заставляет вспомнить народную поговорку – «Решений мешок, а дел на вершок».