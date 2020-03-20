Николаевский областной совет собирается потратить 560 тысяч гривен на покупку нового легкового авто.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Облсовет вчера, 19 марта, объявил торги на покупку нового авто с ожидаемой стоимостью 560 тысяч. Срок его поставки до 30 июня 2020 года.

Отмечается, что авто белого цвета должно перевозить не больше 5 человек, тип кузова - кроссовер, с дизельным двигателем, иметь подушки безопасности, мультимедийную систему с цветным сенсорным дисплеем, кондиционер и прочее.

Гарантийный срок: не менее 36 месяцев или 100 тысяч км с момента начала эксплуатации. Желаемый производитель авто в тендерной документации не указан.

Напомним, что предприятие «Николаевоблэнерго» собирается купить 5 новых легковых автомобилей Citroen общей стоимостью 2 миллиона 469 тысяч гривен.