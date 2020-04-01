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Цены на нефть продолжили снижение в среду вслед за крупнейшими в истории квартальным и ежемесячным обвалами, вызвало давление на котировки также более высокий, чем ожидалось, рост коммерческих запасов сырья в США.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передаёт Укринформ.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы на май снизились в цене на 0,09%.
Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,03 (0,15%) - до $20,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 1,9%.
Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года упала на 65,6%, WTI - на 66,5%.
Цены на нефть находятся на самом низком уровне с 2002 года на фоне глобального коронавирусного кризиса, который привел к замедлению мировой экономики и снижению спроса на «черное золото».
Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 миллионов баррелей, запасы бензина - на 6,1 миллионов баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 миллионов баррелей, при прогнозном росте 4 миллиона барр. Об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API).
В среду трейдеры ожидают публикацию доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.
— Настроения на рынке остаются подавленными, поскольку нет ясности относительно того, как долго продлится пандемия, - рассказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям в Nissan Securities.
По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 25,56 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 25,96 доллара за баррель, что на 39 центов ниже уровня закрытия торгов ($26,35).
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Цены на нефть продолжили снижение в среду вслед за крупнейшими в истории квартальным и ежемесячным обвалами, вызвало давление на котировки также более высокий, чем ожидалось, рост коммерческих запасов сырья в США.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передаёт Укринформ.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы на май снизились в цене на 0,09%.
Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,03 (0,15%) - до $20,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 1,9%.
Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года упала на 65,6%, WTI - на 66,5%.
Цены на нефть находятся на самом низком уровне с 2002 года на фоне глобального коронавирусного кризиса, который привел к замедлению мировой экономики и снижению спроса на «черное золото».
Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 миллионов баррелей, запасы бензина - на 6,1 миллионов баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 миллионов баррелей, при прогнозном росте 4 миллиона барр. Об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API).
В среду трейдеры ожидают публикацию доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.
— Настроения на рынке остаются подавленными, поскольку нет ясности относительно того, как долго продлится пандемия, - рассказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям в Nissan Securities.
По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 25,56 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 25,96 доллара за баррель, что на 39 центов ниже уровня закрытия торгов ($26,35).
Ранее сообщалось, что в американском штате Айдахо произошли два землетрясения.
|
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|
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|
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|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа