Цены на нефть продолжили снижение в среду вслед за крупнейшими в истории квартальным и ежемесячным обвалами, вызвало давление на котировки также более высокий, чем ожидалось, рост коммерческих запасов сырья в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передаёт Укринформ.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы на май снизились в цене на 0,09%.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,03 (0,15%) - до $20,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 1,9%.

Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года упала на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Цены на нефть находятся на самом низком уровне с 2002 года на фоне глобального коронавирусного кризиса, который привел к замедлению мировой экономики и снижению спроса на «черное золото».

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 миллионов баррелей, запасы бензина - на 6,1 миллионов баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 миллионов баррелей, при прогнозном росте 4 миллиона барр. Об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

В среду трейдеры ожидают публикацию доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

— Настроения на рынке остаются подавленными, поскольку нет ясности относительно того, как долго продлится пандемия, - рассказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям в Nissan Securities.