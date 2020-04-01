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В американском штате Айдахо произошли два землетрясения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что первое землетрясение магнитудой 6,5 произошло 31 марта в 23:52 по местному времени (1 апреля в 02:52 по Киеву). Эпицентр стихии залегал на глубине 10 км.
Спустя полчаса в регионе возобновились подземные толчки. Землетрясение, энергетический класс которого составил 4,6, произошло к западу от города Чаллис. Очаг также залегал на глубине 10 км. Данные о погибших и возможных разрушениях не приводятся.
Напомним, в Хорватии в результате сильного землетрясения пострадали 17 человек. В воскресенье в хорватской столице Загребе произошло землетрясение магнитудой 3,5.
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В американском штате Айдахо произошли два землетрясения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что первое землетрясение магнитудой 6,5 произошло 31 марта в 23:52 по местному времени (1 апреля в 02:52 по Киеву). Эпицентр стихии залегал на глубине 10 км.
Спустя полчаса в регионе возобновились подземные толчки. Землетрясение, энергетический класс которого составил 4,6, произошло к западу от города Чаллис. Очаг также залегал на глубине 10 км. Данные о погибших и возможных разрушениях не приводятся.
Напомним, в Хорватии в результате сильного землетрясения пострадали 17 человек. В воскресенье в хорватской столице Загребе произошло землетрясение магнитудой 3,5.
|
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