Джек Дорси, основатель и генеральный директор Twitter, объявил, что выделяет $1 миллиард на усилия по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Джека Дорси, эта цифра составляет около четверти всего его личного богатства.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz