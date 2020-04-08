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В Японии правительство приняло решение о помощи индустрии для взрослых во время карантина из-за COVID-19. Субъекты сферы смогут получать 76 долларов в день за то, что будут позволять работникам брать отпуск по уходу за детьми во время карантина.
Об этом сообщает УНН.
— Те, кто легально работают в секс-индустрии Японии, смогут получить доступ к помощи в рамках правительственного пакета экономической помощи, - заявил министр здравоохранения и труда Казунобу Като.
Указано, что ранее правительство планировало отказаться от финансирования ресторанов, баров и индустрии развлечений для взрослых, но они пересмотрели свои взгляды.
— Правительство будет предоставлять субсидии в размере 8,330 иен (76 долларов) в день предприятиям, которые позволят работникам брать отпуск по уходу за детьми вне школы - указано в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято, поскольку его критиковала оппозиция, как профессиональную дискриминацию.
Напомним, что правительство Италии постановило, что порты страны не могут считаться безопасными из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, а потому судна с мигрантами туда не пускать.
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В Японии правительство приняло решение о помощи индустрии для взрослых во время карантина из-за COVID-19. Субъекты сферы смогут получать 76 долларов в день за то, что будут позволять работникам брать отпуск по уходу за детьми во время карантина.
Об этом сообщает УНН.
— Те, кто легально работают в секс-индустрии Японии, смогут получить доступ к помощи в рамках правительственного пакета экономической помощи, - заявил министр здравоохранения и труда Казунобу Като.
Указано, что ранее правительство планировало отказаться от финансирования ресторанов, баров и индустрии развлечений для взрослых, но они пересмотрели свои взгляды.
— Правительство будет предоставлять субсидии в размере 8,330 иен (76 долларов) в день предприятиям, которые позволят работникам брать отпуск по уходу за детьми вне школы - указано в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято, поскольку его критиковала оппозиция, как профессиональную дискриминацию.
Напомним, что правительство Италии постановило, что порты страны не могут считаться безопасными из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, а потому судна с мигрантами туда не пускать.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь