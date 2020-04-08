В Японии правительство приняло решение о помощи индустрии для взрослых во время карантина из-за COVID-19. Субъекты сферы смогут получать 76 долларов в день за то, что будут позволять работникам брать отпуск по уходу за детьми во время карантина.

Об этом сообщает УНН.

— Те, кто легально работают в секс-индустрии Японии, смогут получить доступ к помощи в рамках правительственного пакета экономической помощи, - заявил министр здравоохранения и труда Казунобу Като.

Указано, что ранее правительство планировало отказаться от финансирования ресторанов, баров и индустрии развлечений для взрослых, но они пересмотрели свои взгляды.

— Правительство будет предоставлять субсидии в размере 8,330 иен (76 долларов) в день предприятиям, которые позволят работникам брать отпуск по уходу за детьми вне школы - указано в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято, поскольку его критиковала оппозиция, как профессиональную дискриминацию.

Напомним, что правительство Италии постановило, что порты страны не могут считаться безопасными из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, а потому судна с мигрантами туда не пускать.