Об этом сообщает Громадське.

«На весь срок действия чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за распространения COVID-19 итальянские порты считаются неспособными обеспечить условия, которые определяют их как безопасные места», — говорится в решении.

Ограничение продлится до 31 июля, но может быть продлено.

Накануне, отмечает информагентство, судно немецкой благотворительной организации Sea-Eye подобрало около 150 человек с берегов Ливии и двинулось в сторону Италии, но его не пустили.