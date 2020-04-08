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Правительство Италии постановило, что порты страны не могут считаться безопасными из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, а потому судна с мигрантами туда не пускать.
Об этом сообщает Громадське.
«На весь срок действия чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за распространения COVID-19 итальянские порты считаются неспособными обеспечить условия, которые определяют их как безопасные места», — говорится в решении.
Ограничение продлится до 31 июля, но может быть продлено.
Накануне, отмечает информагентство, судно немецкой благотворительной организации Sea-Eye подобрало около 150 человек с берегов Ливии и двинулось в сторону Италии, но его не пустили.
Во время кризиса беженцев и мигрантов такие суда благотворительных организаций часто патрулировали Средиземное море в поисках людей, которые в результате неудачной попытки попасть в Европу оказывались в открытом море.
В январе и феврале 2020 года количество мигрантов и беженцев, пытавшихся попасть в Италию через Средиземноморье, снова начало расти. Впрочем, в марте, после начала коронавирусного кризиса в Европе и прежде всего в Италии, этот показатель резко упал, а суда благотворительных организаций покинули море.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
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Правительство Италии постановило, что порты страны не могут считаться безопасными из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, а потому судна с мигрантами туда не пускать.
Об этом сообщает Громадське.
«На весь срок действия чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за распространения COVID-19 итальянские порты считаются неспособными обеспечить условия, которые определяют их как безопасные места», — говорится в решении.
Ограничение продлится до 31 июля, но может быть продлено.
Накануне, отмечает информагентство, судно немецкой благотворительной организации Sea-Eye подобрало около 150 человек с берегов Ливии и двинулось в сторону Италии, но его не пустили.
Во время кризиса беженцев и мигрантов такие суда благотворительных организаций часто патрулировали Средиземное море в поисках людей, которые в результате неудачной попытки попасть в Европу оказывались в открытом море.
В январе и феврале 2020 года количество мигрантов и беженцев, пытавшихся попасть в Италию через Средиземноморье, снова начало расти. Впрочем, в марте, после начала коронавирусного кризиса в Европе и прежде всего в Италии, этот показатель резко упал, а суда благотворительных организаций покинули море.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь