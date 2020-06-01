Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» по 129-му избирательному округу Игорь Копытин подал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличными 2 миллиона гривен.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Народный депутат за 2019 год заработал на основном месте работы в ООО «Автомодерн» 59 тысяч гривен, от партии «Слуга народа» он получил больше 17 тысяч гривен компенсации расходов на участие в обучении, а за непосредственно работу нардепом заработал 160 тысяч гривен.

Также он получил доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на 750 тысяч от Владимира Копытина и на 750 тысяч от Светланы Копытиной, которая является супругой брата нардепа.

Отметим, что в декларации за 2018 год у нардепа были указаны корпоративные права только на 33% предприятия «Автомодерн» стоимостью 1,5 миллиона, а в нынешней декларации наличие каких-либо корпоративные прав Игорь Копытин не указал, следовательно они и были проданы именно Владимиру и Светлане.

Народный депутат хранит наличными 43 тысячи долларов, 1 миллион 990 тысяч 600 гривен и 11 тысяч евро — суммарно больше 3,4 миллионов гривен.

Депутат имеет в собственности квартиру площадью 72 м2 в Николаеве стоимостью 236 тысяч гривен, а также с 3 сентября 2019 арендует квартиру площадью 78 м2 в Киеве.

Передвигается народный депутат на Skoda «Superb» стоимостью 43 тысячи гривен, которую приобрел в 2016 году, а также получил в пользование 18 сентября 2018 года Volkswagen Touareg 2013 года стоимостью 780 тысяч. Это авто принадлежит компании «Автомодерн». Примечательно, что Volkswagen не был указана в предыдущей декларации нардепа за 2018 год.

Жена народного депутата не задекларировала недвижимого имущества, зато указала, что получила ежемесячная единовременное пособие при рождении ребенка 12 тысяч 900 гривен и хранит наличными 73 тысячи гривен и 9 тысяч евро.