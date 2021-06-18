Харьковский бизнесмен Александр Ярославский продолжает возрождение клуба «Металлист». На прошлой неделе началась реконструкция 14 полей детско-юношеской академии, на которую харьковский бизнесмен выделил 53 млн гривен.

Об этом сообщает портал sport.ua.

14 июня стартовали работы по восстановлению стадиона – VIP-секторов на Западной трибуне и офисных помещений на Северной. Реконструкция обойдется еще в 70 млн гривен, которые также выделил Александр Ярославский.

1 июля начнет работу магазин «Metallist Fanstore» на Южной трибуне, первый в сети из шести подобных маркетов для болельщиков. Их строительство, стоимостью 40 млн гривен, тоже взял на себя Александр Ярославский.

В итоге общая сумма средств, которую известный бизнесмен и меценат вложит в восстановление разрушенной клубной инфраструктуры в рамках частно-городского партнерства, составляет 163 млн гривен.

— Теперь слово за властями Харькова, в собственность которых областной совет передал спортивную инфраструктуру «Металлиста». Городские власти обещали вложить свою лепту в реконструкцию спортивных объектов, которые теперь принадлежат городу. Решение о передаче инфраструктуры «Металлиста» в собственность города было принято депутатами Харьковского областного совета 10 июня, — пишет издание.

Напомним, в 2017 году компания BERKLEMOND INVESTMENTS LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского, приобрела предприятие EVRAZ Sukha Balka, которое специализируется на добыче железной руды.