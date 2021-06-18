Харьковский бизнесмен Александр Ярославский продолжает возрождение клуба «Металлист». На прошлой неделе началась реконструкция 14 полей детско-юношеской академии, на которую харьковский бизнесмен выделил 53 млн гривен.
Об этом сообщает портал sport.ua.
14 июня стартовали работы по восстановлению стадиона – VIP-секторов на Западной трибуне и офисных помещений на Северной. Реконструкция обойдется еще в 70 млн гривен, которые также выделил Александр Ярославский.
1 июля начнет работу магазин «Metallist Fanstore» на Южной трибуне, первый в сети из шести подобных маркетов для болельщиков. Их строительство, стоимостью 40 млн гривен, тоже взял на себя Александр Ярославский.
В итоге общая сумма средств, которую известный бизнесмен и меценат вложит в восстановление разрушенной клубной инфраструктуры в рамках частно-городского партнерства, составляет 163 млн гривен.
— Теперь слово за властями Харькова, в собственность которых областной совет передал спортивную инфраструктуру «Металлиста». Городские власти обещали вложить свою лепту в реконструкцию спортивных объектов, которые теперь принадлежат городу. Решение о передаче инфраструктуры «Металлиста» в собственность города было принято депутатами Харьковского областного совета 10 июня, — пишет издание.
Напомним, в 2017 году компания BERKLEMOND INVESTMENTS LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского, приобрела предприятие EVRAZ Sukha Balka, которое специализируется на добыче железной руды.
Харьковский бизнесмен Александр Ярославский продолжает возрождение клуба «Металлист». На прошлой неделе началась реконструкция 14 полей детско-юношеской академии, на которую харьковский бизнесмен выделил 53 млн гривен.
Об этом сообщает портал sport.ua.
14 июня стартовали работы по восстановлению стадиона – VIP-секторов на Западной трибуне и офисных помещений на Северной. Реконструкция обойдется еще в 70 млн гривен, которые также выделил Александр Ярославский.
1 июля начнет работу магазин «Metallist Fanstore» на Южной трибуне, первый в сети из шести подобных маркетов для болельщиков. Их строительство, стоимостью 40 млн гривен, тоже взял на себя Александр Ярославский.
В итоге общая сумма средств, которую известный бизнесмен и меценат вложит в восстановление разрушенной клубной инфраструктуры в рамках частно-городского партнерства, составляет 163 млн гривен.
— Теперь слово за властями Харькова, в собственность которых областной совет передал спортивную инфраструктуру «Металлиста». Городские власти обещали вложить свою лепту в реконструкцию спортивных объектов, которые теперь принадлежат городу. Решение о передаче инфраструктуры «Металлиста» в собственность города было принято депутатами Харьковского областного совета 10 июня, — пишет издание.
Напомним, в 2017 году компания BERKLEMOND INVESTMENTS LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского, приобрела предприятие EVRAZ Sukha Balka, которое специализируется на добыче железной руды.