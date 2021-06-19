В 2021 году Xiaomi представила целых шесть моделей смартфонов в линейке Xiaomi Mi 11. В этой статье рассмотрим основные различия новинок Mi 11 и Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11

Первый смартфон из линейки компания представила еще накануне новогодних праздников. Mi 11 получил 120-Гц AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, точной цветопередачей и высоким уровнем яркости. В основе производительности Xiaomi Mi 11 лежит передовой чипсет Snapdragon 888 и топовая память LPDDR5 2750 МГц. Из приятных моментов — быстрое подключение Wi-Fi 6 и 5G, крутые стереодинамики Harman/Kardon, наличие NFC и сканера отпечатка пальца, а также стильный стеклянный корпус. На задней панели устройства разместили тройной блок камер с основной камерой на 108 Мп, а также широкоугольной и макрокамерой. Модель поддерживает быструю зарядку за 45 мин до 100% и быструю беспроводную зарядку. Емкость аккумулятора в Mi 11 — 4600 мАч, чего более чем достаточно для активного использования устройства на протяжении дня.

Xiaomi Mi 11 Lite

На презентации этого смартфона представители Xiaomi уделили много внимания дизайну. Модель Mi 11 Lite и правда выглядит стильно и современно, да еще и доступна в 6 разных цветах корпуса. Материал задней крышки — стекло, рамки из прочного пластика, защита экрана — Gorilla Glass 5. Основные характеристики модели следующие:

мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 732G;

графический ускоритель Adreno 618;

аккумулятор емкостью 4250 мАч;

AMOLED-дисплей с диагональю 6,55”;

тройной модуль камер с основной камерой 64 Мп, широкоугольной 8 Мп и 5 Мп макро;

есть поддержка LTE, NFC и Wi-Fi 5.

Сравнение моделей

Если рассматривать новинки в сравнении, становится ясно, что Mi 11 Lite во многом уступает старшему брату, что ожидаемо, учитывая разницу в цене. Тем не менее, и у него есть ряд преимуществ перед Mi 11:

большой выбор красивых цветов и привлекательный дизайн;

влагозащита корпуса по стандарту IP53;

легкость, вес на 39 граммов меньше чем у Mi 11;

поддержка карт памяти до 512 ГБ;

лучшие показатели автономности, Lite версия продержится на 12% дольше при идентичных нагрузках.

Mi 11 же превосходит Lite версию по следующим параметрам:

лучшая производительность за счет более мощного процессора;

более тонкие рамки, повышенная частота обновления дисплея, большая плотность пикселей и максимальная яркость;

лучшие характеристики камеры;

поддержка более современного стандарта Wi-Fi 6 и Bluetooth (v5.2);

поддержка беспроводной зарядки.

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