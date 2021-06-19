В 2021 году Xiaomi представила целых шесть моделей смартфонов в линейке Xiaomi Mi 11. В этой статье рассмотрим основные различия новинок Mi 11 и Mi 11 Lite.
Первый смартфон из линейки компания представила еще накануне новогодних праздников. Mi 11 получил 120-Гц AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, точной цветопередачей и высоким уровнем яркости. В основе производительности Xiaomi Mi 11 лежит передовой чипсет Snapdragon 888 и топовая память LPDDR5 2750 МГц. Из приятных моментов — быстрое подключение Wi-Fi 6 и 5G, крутые стереодинамики Harman/Kardon, наличие NFC и сканера отпечатка пальца, а также стильный стеклянный корпус. На задней панели устройства разместили тройной блок камер с основной камерой на 108 Мп, а также широкоугольной и макрокамерой. Модель поддерживает быструю зарядку за 45 мин до 100% и быструю беспроводную зарядку. Емкость аккумулятора в Mi 11 — 4600 мАч, чего более чем достаточно для активного использования устройства на протяжении дня.
На презентации этого смартфона представители Xiaomi уделили много внимания дизайну. Модель Mi 11 Lite и правда выглядит стильно и современно, да еще и доступна в 6 разных цветах корпуса. Материал задней крышки — стекло, рамки из прочного пластика, защита экрана — Gorilla Glass 5. Основные характеристики модели следующие:
Если рассматривать новинки в сравнении, становится ясно, что Mi 11 Lite во многом уступает старшему брату, что ожидаемо, учитывая разницу в цене. Тем не менее, и у него есть ряд преимуществ перед Mi 11:
Mi 11 же превосходит Lite версию по следующим параметрам:
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В 2021 году Xiaomi представила целых шесть моделей смартфонов в линейке Xiaomi Mi 11. В этой статье рассмотрим основные различия новинок Mi 11 и Mi 11 Lite.
Первый смартфон из линейки компания представила еще накануне новогодних праздников. Mi 11 получил 120-Гц AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, точной цветопередачей и высоким уровнем яркости. В основе производительности Xiaomi Mi 11 лежит передовой чипсет Snapdragon 888 и топовая память LPDDR5 2750 МГц. Из приятных моментов — быстрое подключение Wi-Fi 6 и 5G, крутые стереодинамики Harman/Kardon, наличие NFC и сканера отпечатка пальца, а также стильный стеклянный корпус. На задней панели устройства разместили тройной блок камер с основной камерой на 108 Мп, а также широкоугольной и макрокамерой. Модель поддерживает быструю зарядку за 45 мин до 100% и быструю беспроводную зарядку. Емкость аккумулятора в Mi 11 — 4600 мАч, чего более чем достаточно для активного использования устройства на протяжении дня.
На презентации этого смартфона представители Xiaomi уделили много внимания дизайну. Модель Mi 11 Lite и правда выглядит стильно и современно, да еще и доступна в 6 разных цветах корпуса. Материал задней крышки — стекло, рамки из прочного пластика, защита экрана — Gorilla Glass 5. Основные характеристики модели следующие:
Если рассматривать новинки в сравнении, становится ясно, что Mi 11 Lite во многом уступает старшему брату, что ожидаемо, учитывая разницу в цене. Тем не менее, и у него есть ряд преимуществ перед Mi 11:
Mi 11 же превосходит Lite версию по следующим параметрам:
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