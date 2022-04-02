Из-за войны в Украине в Германии резко возрос спрос на масло и муку.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на издание Spiegel.

Согласно данным, продажи масла в розничной торговле за неделю с 7 по 13 марта были более чем вдвое выше (плюс 123%), чем в сентябре 2021 года.

За тот же период спрос на муку вырос даже втрое (плюс 206%).

Россия и Украина являются одними из самых важных экспортеров зерна в мире. Украина также является крупным производителем пищевого масла, особенно подсолнечного.

Российская агрессия уже привела к критическому дефициту продовольствия в Украине, а последствия «глобального продовольственного кризиса» почувствуют во всем мире, заявила ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Тем временем в России пригрозили ограничить поставки сельскохозяйственной продукции «недружественным» странам на фоне санкций Запада, введенных против Москвы из-за войны в Украине.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.