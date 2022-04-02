Прокуратура США обнаружила доказательства того, что российские олигархи пытаются уклониться от санкций, введенных для оказания давления на Москву с целью остановить ее вторжение в Украину. США выявляют их активы по всем миру.

Об этом сообщает Reuters.

Эндрю Адамс, опытный прокурор, возглавивший созданную в прошлом месяце целевую группу KleptoCapture, сказал в интервью агентству Reuters, что в некоторых случаях даже олигархи, в отношении которых еще не введены санкции, пытаются перемещать активы до потенциальных ограничений.

Но даже когда они пытаются спрятать яхты, самолеты или другую собственность в странах, которые они считают секретными, Эндрю Адамс предупредил, что олигархи, пытающиеся избежать санкций, сталкиваются с «беспрецедентно высоким» уровнем международного сотрудничества для отслеживания доходов российских элит, полученных нечестным путем.

— Предпринимаются усилия - о некоторых из них сообщалось публично — по перемещению, например, движимого имущества в виде яхт, самолетов… в юрисдикции, где, я думаю, люди считают, что будет труднее расследовать и труднее заморозить, — сказал Эндрю Адамс.

Цель оперативной группы — поставить под угрозу финансы российских олигархов, чтобы оказать давление на президента Владимира Путина, чтобы он прекратил агрессию против Украины.

Название подразделения представляет собой обыгрывание слова «клептократия», которое относится к коррумпированным чиновникам, злоупотребляющим властью для накопления богатства. В оперативную группу входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств.

Соединенные Штаты и их союзники ввели несколько раундов санкций против Путина, многих его богатых друзей и десятков российских предприятий и государственных учреждений.

По словам Эндрю Адамса, отследить активы олигархов часто сложно, потому что они скрыты за «слоями подставных компаний, разбросанных по всему миру».

Однако прокуратура США получает информацию из мест, которые ранее считались безопасными.

— Особенно в нынешнем контексте и нынешнем климате ... уровень общего понимания цели, я думаю, находится на рекордно высоком уровне, — сказал он.

Он отказался сообщить подробности о конкретных юрисдикциях, которые предоставили оперативной группе информацию, или назвать конкретных людей, находящихся под следствием.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.