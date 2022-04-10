Через приложение «Дія» на украинскую армию украинцы собрали уже более 250 миллионов гривен. Деньги передают в фонд «Вернись живым», который закупает и передает все необходимое украинским бойцам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За деньги, перечисленные через «Дію», фонд закупил для армии:

12 206 бронежилетов;

5 660 шлемов;

12 666 средств связи;

3 782 единицы тепловизионной и дневной оптики;

2 793 квадрокоптера;

11 военных беспилотных авиационных комплексов;

1 703 генератора и других источника питания;

72 автомобиля;

2 197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника);

1 391 ноутбук;

2 783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков;

309 единиц саперного оборудования.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.