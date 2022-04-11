Материальный ущерб, причиненный российскими оккупантами на Запорожской АЭС, превышает 18 миллиардов гривен.

Об этом говорится в заявлении НАЭК «Энергоатом».

— При обстрелах Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, который по предварительным оценкам составляет 18,3 миллиарда гривен, — сказано в заявлении.

Эта сумма состоит из стоимости поврежденных агрессором:

зданий и оборудования, расстрелянных во время штурма ЗАЭС, из которых корпус учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит;

рабочего корпуса здания «Атомэнергомаша», обстрелянного при проходе колонны захватчиков рядом;

оборудования «Атомремонтсервиса», которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.