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Курс евро к доллару снизился после того, как Россия перекрыла газопровод в Европу, что заставило некоторые правительства объявить о чрезвычайных мерах. Евро потерял 0,5%, опустившись до минимума за 20 лет в 0,99 доллара, поскольку рынки оценили больший риск европейской рецессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Германия объявила о планах потратить 65 миллиардов евро на защиту клиентов и предприятий от роста расходов. Энергетический кризис является дополнительным усложнением для Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку на этой неделе он рассмотрит вопрос о том, насколько повысить процентные ставки.
— Европа столкнулась с ужасающими энергетическими перспективами, с многочисленными сообщениями о том, как фирмы сокращают производство, — сказал Тапас Стрикленд, глава отдела рыночной экономики в NAB.
ЕЦБ, несомненно, решит повысить ставки на этой неделе.
— Рынки близки к полной оценке повышения на 75 б. п., — добавил он.
Ожидается, что центральные банки Канады и Австралии также повысят процентные ставки на этой неделе, в то время как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявит о дальнейших шагах по борьбе с инфляцией.
В то время как августовский отчет о занятости в США показал некоторые благоприятные признаки охлаждения на рынке труда, инвесторы по-прежнему склоняются к повышению ФРС на 75 базисных пунктов в этом месяце.
Доллар держался на уровне 140,33 иены, чуть не дотянув до 24-летнего максимума в 140,80. Фунт стерлингов торговался на уровне 1,1468 доллара — на уровне, который в последний раз наблюдались в марте 2020 года в начале пандемии. Падение до 1,1412/13 доллара приведет значением 1985 года.
— Теперь мы ожидаем, что курсы евро/доллар и фунт/доллар достигнут 0,90 и 1,05 соответственно в следующем году, поскольку сказываются экономический спад и потрясения в условиях поразивших регион торговли, — сказал Йонас Гольтерманн, старший экономист Capital Economics..
Министр иностранных дел Великобритании Лиз трасс заявила в воскресенье, что в первую неделю своего пребывания у власти она будет принимать немедленные меры для решения проблемы роста счетов за электроэнергию и увеличения поставок энергии, если она, как ожидается, будет назначена премьер-министром в понедельник.
Цены на нефть были поддержаны ожиданиями роста цен на газ в Европе.
— В конечном счете Германии необходимо будет сократить потребление природного газа на 15%, чтобы газохранилища не опустошались. Вероятность нормирования газа достаточно высока, так как даже при заполнении на 95% его хватит только на 2,5 месяца, считают аналитики ANZ.
Напомним, в июле Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 25% - до 36,5686 гривны за доллар.
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Курс евро к доллару снизился после того, как Россия перекрыла газопровод в Европу, что заставило некоторые правительства объявить о чрезвычайных мерах. Евро потерял 0,5%, опустившись до минимума за 20 лет в 0,99 доллара, поскольку рынки оценили больший риск европейской рецессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Германия объявила о планах потратить 65 миллиардов евро на защиту клиентов и предприятий от роста расходов. Энергетический кризис является дополнительным усложнением для Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку на этой неделе он рассмотрит вопрос о том, насколько повысить процентные ставки.
— Европа столкнулась с ужасающими энергетическими перспективами, с многочисленными сообщениями о том, как фирмы сокращают производство, — сказал Тапас Стрикленд, глава отдела рыночной экономики в NAB.
ЕЦБ, несомненно, решит повысить ставки на этой неделе.
— Рынки близки к полной оценке повышения на 75 б. п., — добавил он.
Ожидается, что центральные банки Канады и Австралии также повысят процентные ставки на этой неделе, в то время как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявит о дальнейших шагах по борьбе с инфляцией.
В то время как августовский отчет о занятости в США показал некоторые благоприятные признаки охлаждения на рынке труда, инвесторы по-прежнему склоняются к повышению ФРС на 75 базисных пунктов в этом месяце.
Доллар держался на уровне 140,33 иены, чуть не дотянув до 24-летнего максимума в 140,80. Фунт стерлингов торговался на уровне 1,1468 доллара — на уровне, который в последний раз наблюдались в марте 2020 года в начале пандемии. Падение до 1,1412/13 доллара приведет значением 1985 года.
— Теперь мы ожидаем, что курсы евро/доллар и фунт/доллар достигнут 0,90 и 1,05 соответственно в следующем году, поскольку сказываются экономический спад и потрясения в условиях поразивших регион торговли, — сказал Йонас Гольтерманн, старший экономист Capital Economics..
Министр иностранных дел Великобритании Лиз трасс заявила в воскресенье, что в первую неделю своего пребывания у власти она будет принимать немедленные меры для решения проблемы роста счетов за электроэнергию и увеличения поставок энергии, если она, как ожидается, будет назначена премьер-министром в понедельник.
Цены на нефть были поддержаны ожиданиями роста цен на газ в Европе.
— В конечном счете Германии необходимо будет сократить потребление природного газа на 15%, чтобы газохранилища не опустошались. Вероятность нормирования газа достаточно высока, так как даже при заполнении на 95% его хватит только на 2,5 месяца, считают аналитики ANZ.
Напомним, в июле Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 25% - до 36,5686 гривны за доллар.