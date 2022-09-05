В России в апреле и июле 2022 года не произвели ни один вагон метро, а суммарный спад выпуска подвижных составов за первое полугодие составил 42%.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Росстата.

Причиной ухудшения показателей стало прекращение сотрудничества с международными технологическими компаниями из-за вторжения РФ в Украину и санкции против агрессора.

Представитель производителя вагонов для метро в России «Трансмашхолдинга» (ТМХ) подтвердил, что в июле отгрузка не производилась, но в августе она возобновилась.

Представитель Московского метрополитена отметил, что планы по поставке нового подвижного состава выполняются в срок и до конца года Москва получит столько же вагонов, сколько и за первые шесть месяцев года – 168.

В 2021 году, по данным Росстата, в России было выпущено 430 вагонов метро, 366 из них (85%) – на заводе ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах.

Основной причиной спада производства называют недостаток иностранных комплектующих, которые приходится заменять аналогами.

С мая по август из-за нехватки американских подшипников шел в простой Тихвинский вагоностроительный завод. При этом поезда нового поколения, Москва-2020, требуют большого количества комплектующих западного производства, ставших недоступными из-за санкций.

Напомним, шведский бренд одежды H&M полностью уходит с российского рынка. Магазины в России открыли, чтобы распродать остатки товаров.