Российские танкеры компании олигарха Владимира Лисина перегружают в море российские нефтепродукты на суда под флагами ЕС, чтобы доставить их в порты стран Евросоюза в обход санкций.

Об этом говорится в расследовании журналистского проекта «Схемы».

Журналисты обнаружили, что с июня 13 российских танкеров выходят загруженными из портов в Азовском и Черном морях по направлению к порту Констанца в Румынии.

Суда останавливаются неподалеку от порта и перегружают российские нефтепродукты на танкеры под флагами ЕС, которые затем доставляют продукцию в порты других стран, включая страны ЕС, в обход западных санкций.

Схемы отмечают, что 12 июня российский танкер VF Tanker 11 у берегов Румынии перегрузил российские нефтепродукты на судно Star Merlin под португальским флагом. После чего, 26 июня судно Star Merlin вошло в порт Греции, где разгрузилось и вышло в море уже пустым.

Схемы узнали, что все 13 российских танкеров, следующие подобным маршрутом, принадлежат компании Volga shipping российского олигарха Владимира Лисина.

Журналисты отмечают, что против Владимира Лисина ввела санкции только Австралия, другие страны ЕС не ввели санкции против российского олигарха.



