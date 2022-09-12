Верхняя планка цены на российскую сырую нефть после введения ограничений на нее со стороны стран Большой семерки будет колебаться в пределах 40-60 долларов США за баррель.

Как передает Укринформ, об этом со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает Reuters.

В частности, в базирующейся в Вашингтоне компании ClearView Energy Partners заявили, что официальные лица стран G7 обсуждали диапазон 40-60 долларов за баррель российской сырой нефти.

По словам аналитиков, верхний предел этого диапазона соответствует историческим ценам на российскую нефть, тогда как нижняя ближе к предельным издержкам производства в России.

Президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли отметил, что те страны G7, которые имели длительные экономические и военные отношения с Россией, могут быть сторонниками высшего лимита, к тому же слишком низкая верхняя планка цены на российскую нефть может лишить части рынка Саудовскую Аравию и других экспортеров. нефти.

- Уровень (лимита) будет определяться как количественными, так и качественными причинами, - отметил он.

9 сентября министры финансов стран G7 одобрили план по установлению предельной цены на российскую нефть, чтобы лишить пути дополнительных доходов для продолжения вооруженной агрессии против Украины.

После этого Министерство финансов США выдало рекомендации для бизнеса по отчетности о цене на российскую нефть.