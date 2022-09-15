Европейский парламент одобрил выделение 5 млрд евро кредита для Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.
«За» соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26. Отмечается, что это второй и самый большой транш пакета поддержки ЕС на 9 миллиардов евро, из которых 1 миллиард евро уже выплачен.
— Макрофинансовая помощь является чрезвычайным ресурсом, предоставляемым на очень выгодных условиях для стран-соседей ЕС, которым трудно платить по счетам. Общая сумма таких выгодных кредитов от ЕС Украине с начала войны может составить более 10 миллиардов евро, если весь пакет будет подтвержден, —говорится в сообщении.
Напомним, что Украина получила от Италии 200 миллионов евро льготного кредита. Эти средства направят на зарплаты учителям.
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Европейский парламент одобрил выделение 5 млрд евро кредита для Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.
«За» соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26. Отмечается, что это второй и самый большой транш пакета поддержки ЕС на 9 миллиардов евро, из которых 1 миллиард евро уже выплачен.
— Макрофинансовая помощь является чрезвычайным ресурсом, предоставляемым на очень выгодных условиях для стран-соседей ЕС, которым трудно платить по счетам. Общая сумма таких выгодных кредитов от ЕС Украине с начала войны может составить более 10 миллиардов евро, если весь пакет будет подтвержден, —говорится в сообщении.
Напомним, что Украина получила от Италии 200 миллионов евро льготного кредита. Эти средства направят на зарплаты учителям.