Сегодня, 25 сентября, из украинских портов вышли «зерновым коридором» семь судов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

— 25 сентября, в рамках реализации «зерновой инициативы», из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышло 7 судов из 146,2 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что от причалов Одесского порта отошли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM.

Из порта «Черноморск» балкеры – HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI.

Из порта «Южный» - ATA 2, ASPASIA LUCK.

Согласно данным Мининфраструктуры, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 218 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, 22 сентября, в рамках «зерновой инициативы» четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с 30 тысяч тонн украинской пшеницы для Афганистана.