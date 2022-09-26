Изображение Dawn с сайта Pixabay

Технологии, как инновационный продукт человеческой изобретательности, продолжают быть главной составляющей жизни современности. Поэтому предлагаем рассмотреть 5 примеров технологий, которые, на наш взгляд, существенно повлияли на соревновательный уровень современного человека и качество спортивных событий.

Давайте разберемся с технологическими продуктами, которые стоят за многофункциональными развлекательными платформами, предлагающими невероятные условия для конкуренции и трансляции спортивных событий.

Видеоповтор

Впервые видеоповтор перипетий спортивного состязания применили в 1963 году, во время игры в американский футбол между командами колледжей сухопутных и военно-морских сил США. Во время той игры повторили безумный гол защитника Карла Стичве, который заставил каждого болельщика встать со своего места.

Это технологическое чудо является творением рук Тони Верна, который придумал записывать отдельные моменты прямых трансляций для моментального повторения.

Сегодняшние зрители реальных или виртуальных событий уже привыкли к повторам из разных ракурсов, да еще и с разнообразной статистикой.

Прямые трансляции через интернет

Появление высокоскоростного интернета в начале 2000-х, без сомнений, положила начало революции просмотра и участия в спортивных состязаниях. Цифровые абонентские линии (DSL) и кабельные модемы тех лет позволяли пользователям транслировать игры непосредственно на экраны компьютеров, посредством передачи сигнала по телефонному или коаксиальному кабелю.

Но тогда матчи транслировались, преимущественно, по телевизору. К счастью, дальнейшее молниеносное распространение широкополосного и спутникового высокоскоростного доступа к интернету спровоцировало рост популярности прямых трансляций и соответствующих устройств для их просмотра. Именно благодаря этим технологиям сегодня мы наслаждаемся просмотром состязаний на собственном смартфоне, ноутбуке, планшете, смарт-ТВ или другом устройстве с доступом к интернету.

С тех пор, технологии потоковой трансляции начали использоваться в различных компаниях, стремящихся улучшить свое положение в бизнесе. Например, в казино с живыми дилерами можно играть в прямом эфире, следя за игрой с помощью 4К-камеры, которая позволяет видеть изображение со сверхвысокой четкостью, детекторов для оптического распознавания участников (для слежения за их малейшим движением), монитора дилера, чата и панели управления игрой.

Спортивные приложения

В наше время смотреть прямые трансляции можно с помощью высокоскоростного интернета и веб-приложения для браузера, установленного в каждом смартфоне, ноутбуке, планшете, компьютере, смарт-ТВ или другом устройстве с доступом к интернету. Как правило, такие приложения можно установить в любой популярный браузер, включая Chrome, Firefox, Safari, Brave, Edge и Opera.

Помимо веб-приложений, прямые трансляции можно смотреть в разнообразных программах для мобильных телефонов или компьютеров, которые необходимо лишь установить с веб-сайта или магазина приложений.

После этого нужно только открыть программу, создать свою учетную запись, добавить информацию о способе оплаты и можно начинать наслаждаться прямой трансляцией выбранной игры.

Более высокое качество видеоигр

В 1990-х видеоигры представляли собой отдельные программы, продававшиеся на дисках отдельно для ПК и специальных консолей (приставок). Основной недостаток такой системы заключался в том, что качество игры непосредственно зависело от вычислительной мощности игрового устройства. Поэтому, чтобы по-настоящему насладиться игрой приходилось покупать новые консоли, игровые ноутбуки или хотя бы видеокарты.

Сегодняшние многопользовательские игры позволяют нам состязаться в максимально детализированном "мире", который так похож на нашу реальность, с помощью любого устройства с доступом к интернету. Такая технологичность стала возможной, благодаря непрекращающемуся распространению "облачных" игровых платформ, которые активно используют возможности интернета (PaaS – платформа как сервис).

Телевизоры и устройства с высокой четкостью

И последнее, но не менее важное: телевизоры и устройства с высокой четкостью изображения позволяют зрителям наслаждаться четким и чрезвычайно реалистичным изображением с насыщенной цветовой гаммой. И это мы еще не говорим о чистейшем звуке с эффектом присутствия. Это стало возможным, благодаря росту популярности телевидения в 1966 году, когда люди начали следить за спортивными событиями через цветные экраны с электронно-лучевой трубкой.

Те телевизоры имели низкое разрешение, были громоздкими, с огромными "горбами" и потребляли очень много электроэнергии. Первые модели с плоским экраном стоили чрезвычайно дорого, поэтому лишь в начале 2000-х в семьях начали появляться телевизоры с плоскими жидкокристаллическими (LCD) и светодиодными (LED) экранами.

Сейчас уже есть технологии QLED и OLED, которые максимально приближают изображение к реальности. Однако пока их себе могут позволить далеко не все.

Вывод

Это, безусловно, далеко не все технологии, но даже они демонстрируют увеличение соревновательного уровня и качества трансляции спортивных событий. Надеемся, что нам удалось приоткрыть завесу к тому, что позволяет нам наслаждаться спортом самого высокого уровня.

Реклама

