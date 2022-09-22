Первоклассное геймерское устройство должно быть производительным, автономным, высокоскоростным и портативным. Речь идет о многоядерных центральных процессорах, качественной графике, хорошем аккумуляторе, емком хранилище. Для некоторых желательно, чтобы у всего этого была разумная цена. Изучив характеристики всевозможной техники, представляем подборку новых игровых ноутбуков, предлагающих баланс между различными требованиями.
В 2022 году на рынок вернулись обновленные ноутбуки Асус серии Republic of Games. Это одно из немногих устройств, оборудованных процессором AMD Ryzen 7 в комбинации со встроенной видеокартой AMD Radeon Graphics и дискретной NVIDIA GeForce RTX 360. Чип Ryzen 7 6800H с восемью ядрами и 7-нанометровым техпроцессом зарекомендовал себя как мощный и стал востребованным компонентом игровых ноутбуков.
У него броский дизайн, ориентированный на конкурентоспособных геймеров ― поклонников роскоши. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением QHD (2560х1440 точек) с антибликовым покрытием прекрасно подходит для игр и мультимедийного контента. Однако отсутствует веб-камера. Оптико-механическая клавиатура оставляет приятные впечатления. Мощный процессор, красивый дисплей, игровая производительность ― причины, по которым вам стоит купить ASUS ROG Strix G15.
Компания Асер производит устройства для разного уровня доходов покупателей. Для небольшого бюджета предназначен ноутбук Acer Nitro 5 в недорогих конфигурациях. У него обновленный, более строгий дизайн без крикливых акцентов ― довольно толстый корпус, что придает внушительный вид. Качество сборки хорошее, пластик не гнется. Основные характеристики включают:
Устройство подходит для использования в качестве ноутбука для геймеров начального уровня. Это один из самых дешевых современных девайсов с хорошим базовым функционалом. Однако придется потратить время на удаление некоторых из предустановленных программ, чтобы они не затормаживали работу.
Когда дело доходит до игровых ноутбуков, Леново ничем не уступает конкурентам. Это доказывает серия Legion 5. Потратив немногим более 1000 долларов, вы получаете исключительную производительность Ryzen 5 5600H в привлекательном 15,6-дюймовом корпусе с дисплеем 165 Гц. Этот ноутбук предназначен для киберспорта и кинематографических игр.
Поскольку битва между брендами продолжает бушевать, выбор сохраняется для разных потребителей. Постоянно появляются новые устройства с улучшенными характеристиками. Поэтому подготовленный список недавно вышедших игровых ноутбуков пригодится тем, кто любит кибермир.
Первоклассное геймерское устройство должно быть производительным, автономным, высокоскоростным и портативным. Речь идет о многоядерных центральных процессорах, качественной графике, хорошем аккумуляторе, емком хранилище. Для некоторых желательно, чтобы у всего этого была разумная цена. Изучив характеристики всевозможной техники, представляем подборку новых игровых ноутбуков, предлагающих баланс между различными требованиями.
В 2022 году на рынок вернулись обновленные ноутбуки Асус серии Republic of Games. Это одно из немногих устройств, оборудованных процессором AMD Ryzen 7 в комбинации со встроенной видеокартой AMD Radeon Graphics и дискретной NVIDIA GeForce RTX 360. Чип Ryzen 7 6800H с восемью ядрами и 7-нанометровым техпроцессом зарекомендовал себя как мощный и стал востребованным компонентом игровых ноутбуков.
У него броский дизайн, ориентированный на конкурентоспособных геймеров ― поклонников роскоши. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением QHD (2560х1440 точек) с антибликовым покрытием прекрасно подходит для игр и мультимедийного контента. Однако отсутствует веб-камера. Оптико-механическая клавиатура оставляет приятные впечатления. Мощный процессор, красивый дисплей, игровая производительность ― причины, по которым вам стоит купить ASUS ROG Strix G15.
Компания Асер производит устройства для разного уровня доходов покупателей. Для небольшого бюджета предназначен ноутбук Acer Nitro 5 в недорогих конфигурациях. У него обновленный, более строгий дизайн без крикливых акцентов ― довольно толстый корпус, что придает внушительный вид. Качество сборки хорошее, пластик не гнется. Основные характеристики включают:
Устройство подходит для использования в качестве ноутбука для геймеров начального уровня. Это один из самых дешевых современных девайсов с хорошим базовым функционалом. Однако придется потратить время на удаление некоторых из предустановленных программ, чтобы они не затормаживали работу.
Когда дело доходит до игровых ноутбуков, Леново ничем не уступает конкурентам. Это доказывает серия Legion 5. Потратив немногим более 1000 долларов, вы получаете исключительную производительность Ryzen 5 5600H в привлекательном 15,6-дюймовом корпусе с дисплеем 165 Гц. Этот ноутбук предназначен для киберспорта и кинематографических игр.
Поскольку битва между брендами продолжает бушевать, выбор сохраняется для разных потребителей. Постоянно появляются новые устройства с улучшенными характеристиками. Поэтому подготовленный список недавно вышедших игровых ноутбуков пригодится тем, кто любит кибермир.