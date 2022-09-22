Первоклассное геймерское устройство должно быть производительным, автономным, высокоскоростным и портативным. Речь идет о многоядерных центральных процессорах, качественной графике, хорошем аккумуляторе, емком хранилище. Для некоторых желательно, чтобы у всего этого была разумная цена. Изучив характеристики всевозможной техники, представляем подборку новых игровых ноутбуков, предлагающих баланс между различными требованиями.

ASUS ROG Strix G15 ― роскошный

В 2022 году на рынок вернулись обновленные ноутбуки Асус серии Republic of Games. Это одно из немногих устройств, оборудованных процессором AMD Ryzen 7 в комбинации со встроенной видеокартой AMD Radeon Graphics и дискретной NVIDIA GeForce RTX 360. Чип Ryzen 7 6800H с восемью ядрами и 7-нанометровым техпроцессом зарекомендовал себя как мощный и стал востребованным компонентом игровых ноутбуков.

У него броский дизайн, ориентированный на конкурентоспособных геймеров ― поклонников роскоши. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением QHD (2560х1440 точек) с антибликовым покрытием прекрасно подходит для игр и мультимедийного контента. Однако отсутствует веб-камера. Оптико-механическая клавиатура оставляет приятные впечатления. Мощный процессор, красивый дисплей, игровая производительность ― причины, по которым вам стоит купить ASUS ROG Strix G15.

Acer Nitro 5 ― недорогой

Компания Асер производит устройства для разного уровня доходов покупателей. Для небольшого бюджета предназначен ноутбук Acer Nitro 5 в недорогих конфигурациях. У него обновленный, более строгий дизайн без крикливых акцентов ― довольно толстый корпус, что придает внушительный вид. Качество сборки хорошее, пластик не гнется. Основные характеристики включают:

процессор Intel Core i5 10300 H;

дискретный ускоритель GeForce RTX 1650 и встроенный Intel UHD Graphics;

16 ГБ оперативной памяти в сочетании с дополнительным слотом для ее расширения;

хорошее время автономной работы.

Устройство подходит для использования в качестве ноутбука для геймеров начального уровня. Это один из самых дешевых современных девайсов с хорошим базовым функционалом. Однако придется потратить время на удаление некоторых из предустановленных программ, чтобы они не затормаживали работу.

Lenovo Legion 5 ― мощный

Когда дело доходит до игровых ноутбуков, Леново ничем не уступает конкурентам. Это доказывает серия Legion 5. Потратив немногим более 1000 долларов, вы получаете исключительную производительность Ryzen 5 5600H в привлекательном 15,6-дюймовом корпусе с дисплеем 165 Гц. Этот ноутбук предназначен для киберспорта и кинематографических игр.

Поскольку битва между брендами продолжает бушевать, выбор сохраняется для разных потребителей. Постоянно появляются новые устройства с улучшенными характеристиками. Поэтому подготовленный список недавно вышедших игровых ноутбуков пригодится тем, кто любит кибермир.