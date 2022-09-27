Один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank остановил обслуживание российских карт платежной системы «Мир».

Об этом Dushanbe City Bank сообщает в Telegram.

В пресс-службе банка заявили, что по техническим причинам финучреждение останавливает обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Теперь владельцы карт данной системы не смогут снимать наличные в банкоматах и платить через POS-терминалы банка.

Напомним, США ввели санкции против иранских компаний, причастных к поставкам дронов России.