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Один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank остановил обслуживание российских карт платежной системы «Мир».
Об этом Dushanbe City Bank сообщает в Telegram.
В пресс-службе банка заявили, что по техническим причинам финучреждение останавливает обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Теперь владельцы карт данной системы не смогут снимать наличные в банкоматах и платить через POS-терминалы банка.
Напомним, США ввели санкции против иранских компаний, причастных к поставкам дронов России.
Один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank остановил обслуживание российских карт платежной системы «Мир».
Об этом Dushanbe City Bank сообщает в Telegram.
В пресс-службе банка заявили, что по техническим причинам финучреждение останавливает обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Теперь владельцы карт данной системы не смогут снимать наличные в банкоматах и платить через POS-терминалы банка.
Напомним, США ввели санкции против иранских компаний, причастных к поставкам дронов России.