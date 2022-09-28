В среду, 28 сентября, из одесских портов вышли еще четыре сухогруза, которые отправились «зерновым коридором». Они перевозят 115 тысяч тонн агропродукции.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

«28 сентября из портов «Черноморск» и «Южный» вышли четыре судна. На их борту 115 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сухогруз MAGNUM FORTUNE перевозит 51 тысяч тонн украинской пшеницы для Бангладеша, а ALMERAY — 32,4 тысячи тонн кукурузы для Ливии.

Почти через два месяца работы «зернового коридора» из одесских портов вышли 235 судов из 5,4 миллиона тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, российское вторжение оставило Украину без 15% мощностей для хранения зерна.