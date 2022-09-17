Российское вторжение оставило Украину без 15% мощностей для хранения зерна.

Анализ подготовила организация Conflict Monitor.

В отчете говорится, что россияне захватили зернохранилищ, которые вмещали 6,2 миллионов тонн зерновых, а также уничтожили зернохранилищ на 2,2 миллиона тонн.

В целом война снизила способность Украины хранить зерно на 8,5 миллионов тонн, поставив под угрозу будущую способность обрабатывать урожаи и обеспечивать мировой рынок.

Как следствие, фермерам не хватает места для хранения своих партий, что может помешать посеву следующего урожая, особенно озимой пшеницы, говорится в анализе.

— Повреждение и захват хранилищ Россией и союзными российскими войсками грозит превратить продолжающийся аграрный кризис в Украине в катастрофу. Миллионы людей во всем мире зависят от украинской сельскохозяйственной продукции, и на них оказывает непосредственное влияние рост цен на мировом рынке, вызванный дефицитом, связанным с российским вторжением в Украину, — предупредили в Conflict Monitor.

Большинство оккупированных или поврежденных объектов аграрной инфраструктуры находятся в Николаевской, Запорожской и Донецкой областях, и большинство из них находились вблизи транспортных узлов, что свидетельствует о том, что они были повреждены в результате целенаправленных и умышленных атак.

— Неизбирательная нацеленность на специализированную инфраструктуру хранения урожая является военным преступлением и преступлением против человечности согласно международному праву, — подытожили в отчете.

Напомним, несколько недель назад российская ракета уничтожила элеватор в Очакове, испортились тонны зерна.