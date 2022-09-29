Детские серьги многие родители воспринимают как баловство. Когда девчонка заявляет, что тоже хочет носить сережки, то ей обычно предлагают старые бабушкины украшения или совсем уж детские изделия, которые выглядят как игрушечные. Но это неправильный подход. Детские серьги нужны ребенку для того, чтобы воспитать в нем чувство эстетики и хороший вкус. Не стоит отмахиваться от пожеланий маленькой принцессы, которая хочет казаться более взрослой.
В ювелирном интернет-магазине Золотой Век детские серьги, представленные в продаже, отличаются по таким параметрам:
Ушки прокалывают по истечении 12 месяцев, и первые детские серьги обычно выглядят как миниатюрные пусеты с минимальным декором. Когда юной леди исполняется 4 года, она уже начинает осознавать, для чего нужны ювелирные изделия. Обычно в таком возрасте она уже начинает примерять мамину одежду, испытывать на себе косметику и все чаще залезать в шкатулки с драгоценностями. Это верный сигнал, что ей уже пора подарить свои собственные детские серьги. Ценность ювелирных изделий девушка начинает осознавать примерно к 14 годам. В таком возрасте уже можно сделать ей более серьезный подарок, например — серьги с бриллиантами.
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Детские серьги многие родители воспринимают как баловство. Когда девчонка заявляет, что тоже хочет носить сережки, то ей обычно предлагают старые бабушкины украшения или совсем уж детские изделия, которые выглядят как игрушечные. Но это неправильный подход. Детские серьги нужны ребенку для того, чтобы воспитать в нем чувство эстетики и хороший вкус. Не стоит отмахиваться от пожеланий маленькой принцессы, которая хочет казаться более взрослой.
В ювелирном интернет-магазине Золотой Век детские серьги, представленные в продаже, отличаются по таким параметрам:
Ушки прокалывают по истечении 12 месяцев, и первые детские серьги обычно выглядят как миниатюрные пусеты с минимальным декором. Когда юной леди исполняется 4 года, она уже начинает осознавать, для чего нужны ювелирные изделия. Обычно в таком возрасте она уже начинает примерять мамину одежду, испытывать на себе косметику и все чаще залезать в шкатулки с драгоценностями. Это верный сигнал, что ей уже пора подарить свои собственные детские серьги. Ценность ювелирных изделий девушка начинает осознавать примерно к 14 годам. В таком возрасте уже можно сделать ей более серьезный подарок, например — серьги с бриллиантами.
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