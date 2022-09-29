Детские серьги многие родители воспринимают как баловство. Когда девчонка заявляет, что тоже хочет носить сережки, то ей обычно предлагают старые бабушкины украшения или совсем уж детские изделия, которые выглядят как игрушечные. Но это неправильный подход. Детские серьги нужны ребенку для того, чтобы воспитать в нем чувство эстетики и хороший вкус. Не стоит отмахиваться от пожеланий маленькой принцессы, которая хочет казаться более взрослой.

Детские серьги и их разновидности

В ювелирном интернет-магазине Золотой Век детские серьги, представленные в продаже, отличаются по таким параметрам:

Металл. Не секрет, что дети предпочитают золото, потому что любят все яркое и цветное. Но если ваш ребенок подвержен аллергическим реакциям, то лучше выбрать серебро, которое положительно влияет на организм. Форма и вес. Детское изделие должно весить как можно меньше, чтобы оно не создавало ребенку дискомфорт и не повредило нежное ушко. При этом дизайн детского украшения должен быть гладким, без выступов и острых фрагментов, иначе девченка может пораниться. Крепление для декора следует выбирать достаточно надежное, чтобы он не отвалился и не потерялся. Тип замка. Застежка на детских серьгах тоже должна быть надежной, иначе они могут случайно расстегнуться и потеряться. При этом желательно, чтобы конструкция замка не оказалась слишком сложной для девочки. У нее должна быть возможность самостоятельно снять детские серьги при желании. Декор. В идеале декор для ребенка должен быть минималистичным и не свисающим, иначе будет цепляться за волосы и одежду. Однако если девочка уже пошла в школу, то ей можно подобрать более солидные подвески или протяжки. Это сразу же выделит ее среди одноклассниц, сделает более привлекательной и современной.

В каком возрасте можно начинать носить детские серьги?

Ушки прокалывают по истечении 12 месяцев, и первые детские серьги обычно выглядят как миниатюрные пусеты с минимальным декором. Когда юной леди исполняется 4 года, она уже начинает осознавать, для чего нужны ювелирные изделия. Обычно в таком возрасте она уже начинает примерять мамину одежду, испытывать на себе косметику и все чаще залезать в шкатулки с драгоценностями. Это верный сигнал, что ей уже пора подарить свои собственные детские серьги. Ценность ювелирных изделий девушка начинает осознавать примерно к 14 годам. В таком возрасте уже можно сделать ей более серьезный подарок, например — серьги с бриллиантами.

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