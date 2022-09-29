Электрогенератор в современных условиях становится одной из самых необходимых покупок – это доказано многолетним опытом и практикой. Подобное оборудование создавалось изначально для условий, когда нет возможности обеспечить питанием инструмент или технику.

Обычно это удаленные от цивилизации стройплощадки, дачи и загородные дома в старых поселках, в которых постоянно наблюдаются перебои с поставками электроэнергии. Сегодня купить дизельный генератор (https://vinur.com.ua/products/diesel-generatorss) старается практически каждый владелец частного дома.

Это удобно, выгодно и практично, ведь с помощью подобного оборудования можно не только обеспечить комфорт в своем жилище (свет, отопление, работающая бытовая техника при отключении электросети), но и облегчить садово-огородные работы, например, используя подключаемый электроинструмент.

Среди множества брендов, присутствующих на рынке, мы рекомендуем обратить внимание на генераторы Konner&Sohnen – лучшие в соотношении цены, функциональности и качества. Это оборудование, которое не нуждается в дополнительной рекламе и характеризуется:

надежностью;

долговечностью;

возможностью максимально длительной работы;

экономичностью;

простотой обслуживания и ухода.

Генераторы Konner&Sohnen станут отличным решением для каждого, кто хочет выгодно инвестировать свои средства в покупку современного оборудования – автономного резервного источника электроэнергии.

Как правильно выбрать

Вы знаете, как правильно выбрать электрогенератор? Важны ли его размер и мощность? На какие функции следует особо обратить внимание? Для начала следует подумать, для чего будет использоваться приобретаемый вами автономный источник питания, и какие электроприборы будут от него питаться.

Помните, что электрические устройства подразделяются на однофазные (220 В) и трехфазные (380 В). Первые относятся к маломощным устройствам (аппаратура, радиоэлектронное оборудование, электроинструменты, однофазные двигатели, бытовая техника). Вторая группа – техника большой мощности (индукционные плиты, мощные трехфазные двигатели, современные системы отопления).

Электроприборы также делятся по переменным характеристикам мощности. Здесь различают:

резистивные приемники (бытовая техника, электроника, освещение);

индуктивные приемники (одно- и трехфазные двигатели, электроинструменты);

нелинейные приемники (компьютерная техника, источники питания ИБП).

По поводу нелинейных устройств стоит упомянуть функцию автоматической стабилизации напряжения AVR. Это особенно полезно, когда речь идет о питании устройств, чувствительных к изменениям напряжения, таких как вышеупомянутая компьютерная техника.

Выбор мощности

Еще одним важным этапом является выбор агрегата с точки зрения его производительности. Оценка суммарной мощности подключаемых устройств позволит выбрать оптимальные генераторы Konner&Sohnen (https://vinur.com.ua/products/elektrostancii-i-generatory/konner-and-sohnen) и избежать неприятных ситуаций.

Каждый электроприемник имеет паспортную табличку, из которой вы можете узнать все важные его параметры. Мощность устройства всегда дается в активной единице - в киловаттах (кВт). Следует помнить, что электроприемник при запуске потребляет гораздо больше энергии.

Во избежание проблем с электропитанием необходимо тщательно проверять, какой пусковой ток нужен каждому устройству. Например, электрической шлифовальной машине требуется примерно на 30-40 % больше мощности, чем указано на паспортной табличке. В случае насосов или электродвигателей это значение может достигать 900 %!

Поэтому стоит провести подробный анализ потребляемой мощности приемниками и добавить соответствующий запас мощности с учетом пусковых токов.

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