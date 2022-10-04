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Белый дом намерен объявить об очередном пакете помощи Украине в сфере безопасности. Об этом со ссылкой на источники в администрации американского президента сообщает Reuters.
По данным издания, разработанный администрацией Байдена пакет будет включать в себя четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракет HIMARS, боеприпасы, а также мины и противоминные транспортные средства на сумму $625 миллионов.
О новой помощи, как ожидается, будет объявлено уже во вторник.
Неделю назад США заявили, что готовы передать Украине помощь еще на $1.1 млрд, в том числе 18 систем HIMARS. Однако их пообещали предоставить в течение следующих двух лет. Киев такие длительные сроки не устраивают, поэтому там просят уже используемые американской армией системы вместо специально изготовленных для Украины.
1 октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины.
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Белый дом намерен объявить об очередном пакете помощи Украине в сфере безопасности. Об этом со ссылкой на источники в администрации американского президента сообщает Reuters.
По данным издания, разработанный администрацией Байдена пакет будет включать в себя четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракет HIMARS, боеприпасы, а также мины и противоминные транспортные средства на сумму $625 миллионов.
О новой помощи, как ожидается, будет объявлено уже во вторник.
Неделю назад США заявили, что готовы передать Украине помощь еще на $1.1 млрд, в том числе 18 систем HIMARS. Однако их пообещали предоставить в течение следующих двух лет. Киев такие длительные сроки не устраивают, поэтому там просят уже используемые американской армией системы вместо специально изготовленных для Украины.
1 октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины.