Белый дом намерен объявить об очередном пакете помощи Украине в сфере безопасности. Об этом со ссылкой на источники в администрации американского президента сообщает Reuters.

По данным издания, разработанный администрацией Байдена пакет будет включать в себя четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракет HIMARS, боеприпасы, а также мины и противоминные транспортные средства на сумму $625 миллионов.

О новой помощи, как ожидается, будет объявлено уже во вторник.

Неделю назад США заявили, что готовы передать Украине помощь еще на $1.1 млрд, в том числе 18 систем HIMARS. Однако их пообещали предоставить в течение следующих двух лет. Киев такие длительные сроки не устраивают, поэтому там просят уже используемые американской армией системы вместо специально изготовленных для Украины.

1 октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины.