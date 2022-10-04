|Швидкість вітру:
|2.2 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця:
|18:27
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|07:02
|Захід сонця
|18:31
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40.8 грн
|41.2 грн
|EUR
|39 грн
|40 грн
В Евросоюзе есть предварительная договоренность о восьмом пакете санкций против России, заявил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось после встречи представителей 27 стран в Брюсселе.
Процедуры будут завершены завтра, добавил он. В основном речь идет о положении о предельных ценах на российскую нефть, пишет ZN.ua.
К завтрашнему дню южные страны - Мальта, Греция и Кипр, танкеры которых везут нефть, должны подтвердить, принимают ли они сегодняшние договоренности. По словам посла Польши, нет сомнений в том, что завтра будет окончательное согласие.
Анджей Садось добавил, что польские предложения более амбициозные, но необходимы быстрые решения.
— Важно время и единство, и, конечно же, определенный уровень амбиций. На мой взгляд, этот пакет является хорошим пакетом из-за нововведенного правового критерия, то есть возможности привлечения к ответственности лиц, причастных к обходу санкций, и плюс механизм этой максимальной цены на российскую нефть при морской транспортировке. Его результатом является реальное сокращение поступлений в российский бюджет, – сказал посол, сообщает « Польское радио «.
В восьмом пакете санкций помимо ограничения цен на нефть есть еще и список товаров, ввоз которых из России будет запрещен, на сумму 7 млрд. евро, включая сталь, химикаты, бумагу и машины. Экспорт из ЕС товаров, используемых российской военной машиной, также будет запрещен. И европейцы не могут сидеть в руководстве российских компаний и учреждений.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
В Евросоюзе есть предварительная договоренность о восьмом пакете санкций против России, заявил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось после встречи представителей 27 стран в Брюсселе.
Процедуры будут завершены завтра, добавил он. В основном речь идет о положении о предельных ценах на российскую нефть, пишет ZN.ua.
К завтрашнему дню южные страны - Мальта, Греция и Кипр, танкеры которых везут нефть, должны подтвердить, принимают ли они сегодняшние договоренности. По словам посла Польши, нет сомнений в том, что завтра будет окончательное согласие.
Анджей Садось добавил, что польские предложения более амбициозные, но необходимы быстрые решения.
— Важно время и единство, и, конечно же, определенный уровень амбиций. На мой взгляд, этот пакет является хорошим пакетом из-за нововведенного правового критерия, то есть возможности привлечения к ответственности лиц, причастных к обходу санкций, и плюс механизм этой максимальной цены на российскую нефть при морской транспортировке. Его результатом является реальное сокращение поступлений в российский бюджет, – сказал посол, сообщает « Польское радио «.
В восьмом пакете санкций помимо ограничения цен на нефть есть еще и список товаров, ввоз которых из России будет запрещен, на сумму 7 млрд. евро, включая сталь, химикаты, бумагу и машины. Экспорт из ЕС товаров, используемых российской военной машиной, также будет запрещен. И европейцы не могут сидеть в руководстве российских компаний и учреждений.