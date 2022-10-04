В Евросоюзе есть предварительная договоренность о восьмом пакете санкций против России, заявил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось после встречи представителей 27 стран в Брюсселе.

Процедуры будут завершены завтра, добавил он. В основном речь идет о положении о предельных ценах на российскую нефть, пишет ZN.ua.

К завтрашнему дню южные страны - Мальта, Греция и Кипр, танкеры которых везут нефть, должны подтвердить, принимают ли они сегодняшние договоренности. По словам посла Польши, нет сомнений в том, что завтра будет окончательное согласие.

Анджей Садось добавил, что польские предложения более амбициозные, но необходимы быстрые решения.

— Важно время и единство, и, конечно же, определенный уровень амбиций. На мой взгляд, этот пакет является хорошим пакетом из-за нововведенного правового критерия, то есть возможности привлечения к ответственности лиц, причастных к обходу санкций, и плюс механизм этой максимальной цены на российскую нефть при морской транспортировке. Его результатом является реальное сокращение поступлений в российский бюджет, – сказал посол, сообщает « Польское радио «.

В восьмом пакете санкций помимо ограничения цен на нефть есть еще и список товаров, ввоз которых из России будет запрещен, на сумму 7 млрд. евро, включая сталь, химикаты, бумагу и машины. Экспорт из ЕС товаров, используемых российской военной машиной, также будет запрещен. И европейцы не могут сидеть в руководстве российских компаний и учреждений.