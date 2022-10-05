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Разворот Илона Маска и решение купить Twitter Inc произошел в худшее время для банков, финансирующих большую часть сделки на 44 млрд долларов. Они могут столкнуться со значительными убытками.
Об этом сообщает Reuters.
Как и в случае любого большого приобретения, банки попытаются продать долг Twitter Inc, чтобы обналичить. Но инвесторы потеряли аппетит к более рискованным долговым обязательствам, таким как кредиты с использованием заемных средств, напуганные быстрым ростом процентных ставок по всему миру, опасениями рецессии и волатильностью рынка, вызванными вторжением России в Украину.
В то время как Маск предоставит большую часть из 44 млрд долларов, продав свою долю у производителя электромобилей Tesla Inc, опираясь на долевое финансирование от крупных инвесторов, крупные банки обязались предоставить 12,5 млрд долларов.
В них входят Morgan Stanley, Bank of America Corp и Barclays Plc. В состав синдиката также входят Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc и Societe Generale SA.
Отраслевые аналитики сообщили Reuters, что перспективы банков, пытающихся продать долг, плохи.
Пакет долга Twitter состоит из кредитов с кредитным плечом на 6,5 млрд. долларов, обеспеченных облигаций на 3 млрд. долларов и необеспеченных облигаций на 3 млрд. долларов.
— С точки зрения банков, это далеко не идеально. Банки приперты к стене — у них нет другого выбора, кроме как профинансировать сделку, — сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.
Напомним, в июле этого года компания Twitter подала иск против американского бизнесмена Илона Маска после того, как миллиардер объявил о расторжении сделки на покупку компании за 44 миллиарда долларов. Компания заявила, что стратегия выхода Илона Маска из сделки является образцом лицемерия.
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Разворот Илона Маска и решение купить Twitter Inc произошел в худшее время для банков, финансирующих большую часть сделки на 44 млрд долларов. Они могут столкнуться со значительными убытками.
Об этом сообщает Reuters.
Как и в случае любого большого приобретения, банки попытаются продать долг Twitter Inc, чтобы обналичить. Но инвесторы потеряли аппетит к более рискованным долговым обязательствам, таким как кредиты с использованием заемных средств, напуганные быстрым ростом процентных ставок по всему миру, опасениями рецессии и волатильностью рынка, вызванными вторжением России в Украину.
В то время как Маск предоставит большую часть из 44 млрд долларов, продав свою долю у производителя электромобилей Tesla Inc, опираясь на долевое финансирование от крупных инвесторов, крупные банки обязались предоставить 12,5 млрд долларов.
В них входят Morgan Stanley, Bank of America Corp и Barclays Plc. В состав синдиката также входят Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc и Societe Generale SA.
Отраслевые аналитики сообщили Reuters, что перспективы банков, пытающихся продать долг, плохи.
Пакет долга Twitter состоит из кредитов с кредитным плечом на 6,5 млрд. долларов, обеспеченных облигаций на 3 млрд. долларов и необеспеченных облигаций на 3 млрд. долларов.
— С точки зрения банков, это далеко не идеально. Банки приперты к стене — у них нет другого выбора, кроме как профинансировать сделку, — сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.
Напомним, в июле этого года компания Twitter подала иск против американского бизнесмена Илона Маска после того, как миллиардер объявил о расторжении сделки на покупку компании за 44 миллиарда долларов. Компания заявила, что стратегия выхода Илона Маска из сделки является образцом лицемерия.