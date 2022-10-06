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Почта Польши с 5 октября снизила тарифы на пересылку всех посылок Express Mail Service весом до 20 кг в Украину на 75%.
Об этом сообщает пресс- служба «Укрпочты».
— Почта Польши очень многое сделала с начала войны для наших граждан и системно продолжает поддерживать нас и нашу страну, за что я искренне благодарен. Следующим шагом будет пересмотр тарифов на доставку отправлений из Украины в Польшу, что позволит еще больше углубить сотрудничество между двумя почтами и двумя странами, отметил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
В Укрпочте рассказали, что Почта Польше запустила специальные условия для доставки экспресс-отправлений EMS весом до 20 кг из Польши в Украину.
Цены начинаются от 42,00 польских злотых за посылку до 1 кг, что означает снижение цены до -75%. Отправка посылки весом до 5 кг обойдется в 52 злотых.
Ознакомиться с тарифами можно на сайте польского оператора.
Доставка посылок из любого отделения Почты в любое отделение Укрпочты займет 7-14 дней.
Ранее сообщалось, что за время оккупации Снигиревки российские формирования украли девять новых служебных машин «Укрпочты», еще две были уничтожены.
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Почта Польши с 5 октября снизила тарифы на пересылку всех посылок Express Mail Service весом до 20 кг в Украину на 75%.
Об этом сообщает пресс- служба «Укрпочты».
— Почта Польши очень многое сделала с начала войны для наших граждан и системно продолжает поддерживать нас и нашу страну, за что я искренне благодарен. Следующим шагом будет пересмотр тарифов на доставку отправлений из Украины в Польшу, что позволит еще больше углубить сотрудничество между двумя почтами и двумя странами, отметил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
В Укрпочте рассказали, что Почта Польше запустила специальные условия для доставки экспресс-отправлений EMS весом до 20 кг из Польши в Украину.
Цены начинаются от 42,00 польских злотых за посылку до 1 кг, что означает снижение цены до -75%. Отправка посылки весом до 5 кг обойдется в 52 злотых.
Ознакомиться с тарифами можно на сайте польского оператора.
Доставка посылок из любого отделения Почты в любое отделение Укрпочты займет 7-14 дней.
Ранее сообщалось, что за время оккупации Снигиревки российские формирования украли девять новых служебных машин «Укрпочты», еще две были уничтожены.