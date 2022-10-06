Верховная Рада Украины на пленарном заседании 6 октября проголосовала в первом чтении за Закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

За основу проголосовало 258 нардепов, передает LB.ua.

В пояснительной записке нардепы напомнили, что существует неотложная необходимость создания Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии против Украины с соответствующим его законодательным урегулированием в бюджетном законодательстве.

Средствами такого фонда планируется осуществить строительство (новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт) общественных зданий (с учетом требований безопасности относительно защитных сооружений гражданской защиты), защитных сооружений гражданской защиты; реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения; реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, утративших его в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации; разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, разрушенных вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации; закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по устройству территорий», – добавляют авторы.

По данным военных администраций, в немедленном восстановлении нуждаются поврежденные объекты:

жилищно-коммунального хозяйства – 1463 ед.;

образования – 829 ед.;

медицины – 301 ед;

жилья – 38 386 ед.

Указанные данные постоянно обновляются, и их количество увеличивается каждый день. В целях устранения гуманитарных кризисов, возвращения людей в Украину и на места постоянного проживания (неоккупированные территории) и обеспечения их базовыми условиями жизнедеятельности необходимо провести текущий и капитальный ремонт на объектах, где это возможно.

Проектом предлагается создать в 2022 году Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в составе специального Фонда государственного бюджета. Источниками его формирования будут средства, полученные в связи с исполнением Закона Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов».

Решения о выделении средств из такого фонда будут приниматься Кабинетом Министров по согласованию с Комитетом по бюджету.

Также будет предусмотрена ежемесячная отчетность о поступлении и использовании средств фонда.

Как сообщалось, по состоянию на 6 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 40 гражданских объектов.