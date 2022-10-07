Платформа «МріДій» собирает средства на закупку 100 буржуек для украинских защитников. Всего нужно 400 тысяч гривен. В настоящее время собрано 36% необходимой суммы, а именно 145 тысяч 274 гривны.
Об этом сообщается на сайте организации.
— Наши воины должны беречь свое здоровье и сохранить здоровый дух, чтобы уверенно двигаться вперед и отвоевывать украинские территории, — подчеркнули в «МрійДій» и призвали присоединиться к сбору.
Банковские реквизиты:
Повне найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МРІЙДІЙ» Скорочене найменування – ГО «МРІЙДІЙ»
Юридична адреса (місцезнаходження): 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 7, кв. 42
Фактична адреса: 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 7, кв. 42
Код ЄДРПОУ 42766794,
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570)
UA483052990000026004001705240
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Платформа «МріДій» собирает средства на закупку 100 буржуек для украинских защитников. Всего нужно 400 тысяч гривен. В настоящее время собрано 36% необходимой суммы, а именно 145 тысяч 274 гривны.
Об этом сообщается на сайте организации.
— Наши воины должны беречь свое здоровье и сохранить здоровый дух, чтобы уверенно двигаться вперед и отвоевывать украинские территории, — подчеркнули в «МрійДій» и призвали присоединиться к сбору.
Банковские реквизиты:
Повне найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МРІЙДІЙ» Скорочене найменування – ГО «МРІЙДІЙ»
Юридична адреса (місцезнаходження): 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 7, кв. 42
Фактична адреса: 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 7, кв. 42
Код ЄДРПОУ 42766794,
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570)
UA483052990000026004001705240