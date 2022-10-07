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«Жінки с дітьми відчиняли вікна потяга, а люди на ходу закидали туди воду та їжу», - особиста історія війни української волонтерки в Польщі

Світлана Іванченко – українка, яка вже три роки живе з сім’єю у Кракові, в Польщ

Любов Кіцул, «НикВести»