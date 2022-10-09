Один из крупнейших маркетплейсов страны-оккупанта AliExpress Russia оказался на грани крупного кризиса из-за отказа акционеров в финансировании.

Об этом пишет «Экономическая правда».

В результате российского вторжения в Украину китайская Alibaba Group, являющаяся главным акционером маркетплейса AliExpress Russia, отказалась инвестировать в развитие проекта.

После решения Alibaba другие акционеры также отказались от инвестиций, а именно: холдинг USM Алишера Усманова, VK и Российский фонд прямых инвестиций. Как отмечает издание, основным триггером стал отказ именно Alibaba.

В настоящее время компания AliExpress Russia сократила свой штат сотрудников более чем на 50%, утверждает один из собеседников The Bell. По другим источникам под сокращение попало более 700 работников. До 24 февраля в компании работало около тысячи человек.

Также компания закрыла локальный маркетплейс для российских продавцов, отказалась строить свою систему логистики и остановила все рекламные кампании.

Ранее шведский бренд одежды H&M полностью ушел с российского рынка. Магазины в России открыли, чтобы распродать остатки товаров.