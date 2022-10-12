Новый проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) на западном побережье Африки привлек внимание Польши и Германии на фоне энергетического кризиса в Европе, спровоцированного полномасштабной войной против Украины.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

Проект готов всего на 80%, и производство на нем начнется только в конце следующего года. Между тем, по словам директора по добыче и операциям участвующей в проекте британской BP Plc Гордона Биррелла, его разработка «не могла оказаться более своевременной», поскольку Европа стремится сократить зависимость от российского природного газа.

— Текущие события в мире демонстрируют жизненно необходимую роль, которую СПГ может сыграть в поддержке энергетической безопасности государств и регионов, — сказал он на мероприятии в сфере энергетики в Западной Африке.

Ожидается, что объем газа на месторождении у берегов Сенегала и Мавритании составляет около 425 млрд кубометров, что в пять раз превышает объем, использованный Германией за весь 2019 год.

Резервы газа в Африке велики, при этом ряд североафриканских стран, в том числе Алжир, уже экспортируют газ в Европу, однако нехватка инфраструктуры и проблемы с безопасностью в течение длительного времени препятствовали наращиванию экспорта в других частях континента, пишет AP.

Наибольшие запасы газа в Африке есть в Нигерии, однако на страну приходится всего 14% импорта ЕС. Рисками для проектов высокие затраты и кража энергоносителей.

Европа пытается заручиться альтернативными источниками поставок на фоне сокращения поставок природного газа из России, что привело к скачку цен на энергоресурсы и риску рецессии.

Европейские лидеры обратились в Катар, Азербайджан и страны Северной Африки. Так, Италия в июле подписала соглашение о поставках газа из Алжира на $4 млрд, а месяцем ранее ЕС договорился об увеличении поставок СПГ из Египта.

На долю Алжира и Египта пришлось 60% добычи природного газа в Африке в 2020 году, однако сегодня эти объемы не могут компенсировать поставок российского газа в Европу, говорит преподаватель экономики и эксперт по энергетическим вопросам в Алжирском университете Махфуд Кауби.

В свою очередь, более 60% потребления природного газа в Египте приходится на долю местных энергетических предприятий. Большинство СПГ следует на азиатские рынки.

Напомним, на фоне полной остановки поставок газа «Северным потоком-1» биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов ранее превысили 2800 долларов за тысячу кубометров, показав рост более чем на 30%.