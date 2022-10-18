Еврокомиссия во вторник, 18 октября, предложит свой план по предотвращению скачков цен на энергоносители. При этом лимит стоимости российского газа пока не рассматривается, поскольку в ЕС существуют разногласия по этому вопросу и опасения относительно дальнейших поставок.

Об этом пишет Bloobmerg.

В издании отмечается, что сейчас Евросоюз пытается найти баланс между требованиями более половины из 27 стран-членов ЕС ограничить цены на газ и необходимостью избежать подрыва единого рынка или углубления экономического раскола между странами-членами.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с середины июня.