Цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с середины июня.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на лондонскую биржу ICE.

По данным биржи, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1284 долларов за тысячу кубометров, или 126,625 евро за МВт/час.

При этом общее снижение цены газа с начала дня составляет более 10,7 процента.

Напомним, ранее стало известно, что Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию.

Также мы писали, что эксперты стран Евросоюза провели техническое совещание по введению лимита цен на российский газ.

Ранее сообщалось, что Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе месторождение природного газа. У Гронингенского месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия ранее импортировала из России.