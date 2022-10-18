Мессенджер Telegram нарушил несколько требований германского законодательства.

Как пишет издание НВ, ссылаясь на объяснения немецкого Минюста, Telegram был обязан предоставить каналы обратной связи для того, чтобы пользователи могли сообщать о нарушающем местное законодательство контенте.

Кроме того, платформа должна была назначить уполномоченное лицо или учреждение для взаимодействия с германскими властями.

Первое нарушение обойдется компании в 4.25 млн евро штрафа, а второе — 875 тыс. евро.

Начиная с апреля 2021 года, Министерство юстиции Германии безуспешно пыталось связаться с руководством Telegram, обращаясь в штаб-квартиру компании в Дубае. В 2022 году власти опубликовали свои претензии в местном правительственном СМИ, однако и на это обращение платформа не отреагировала.

В Германии давно выражают обеспокоенность нежеланием компании соблюдать требования местного законодательства. Некоторые чиновники, в частности, министерша внутренних дел страны Нэнси Фезер, даже предлагали заблокировать мессенджер на территории страны в случае, если его руководство продолжит саботировать требования властей.

Напомним, ранее администрация Telegram по требованию Apple заблокировала на iPhone и iPad целый ряд связанных с Беларусью русскоязычных каналов на 80 тысяч подписчиков суммарно.