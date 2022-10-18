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Мессенджер Telegram нарушил несколько требований германского законодательства.
Как пишет издание НВ, ссылаясь на объяснения немецкого Минюста, Telegram был обязан предоставить каналы обратной связи для того, чтобы пользователи могли сообщать о нарушающем местное законодательство контенте.
Кроме того, платформа должна была назначить уполномоченное лицо или учреждение для взаимодействия с германскими властями.
Первое нарушение обойдется компании в 4.25 млн евро штрафа, а второе — 875 тыс. евро.
Начиная с апреля 2021 года, Министерство юстиции Германии безуспешно пыталось связаться с руководством Telegram, обращаясь в штаб-квартиру компании в Дубае. В 2022 году власти опубликовали свои претензии в местном правительственном СМИ, однако и на это обращение платформа не отреагировала.
В Германии давно выражают обеспокоенность нежеланием компании соблюдать требования местного законодательства. Некоторые чиновники, в частности, министерша внутренних дел страны Нэнси Фезер, даже предлагали заблокировать мессенджер на территории страны в случае, если его руководство продолжит саботировать требования властей.
Напомним, ранее администрация Telegram по требованию Apple заблокировала на iPhone и iPad целый ряд связанных с Беларусью русскоязычных каналов на 80 тысяч подписчиков суммарно.
Мессенджер Telegram нарушил несколько требований германского законодательства.
Как пишет издание НВ, ссылаясь на объяснения немецкого Минюста, Telegram был обязан предоставить каналы обратной связи для того, чтобы пользователи могли сообщать о нарушающем местное законодательство контенте.
Кроме того, платформа должна была назначить уполномоченное лицо или учреждение для взаимодействия с германскими властями.
Первое нарушение обойдется компании в 4.25 млн евро штрафа, а второе — 875 тыс. евро.
Начиная с апреля 2021 года, Министерство юстиции Германии безуспешно пыталось связаться с руководством Telegram, обращаясь в штаб-квартиру компании в Дубае. В 2022 году власти опубликовали свои претензии в местном правительственном СМИ, однако и на это обращение платформа не отреагировала.
В Германии давно выражают обеспокоенность нежеланием компании соблюдать требования местного законодательства. Некоторые чиновники, в частности, министерша внутренних дел страны Нэнси Фезер, даже предлагали заблокировать мессенджер на территории страны в случае, если его руководство продолжит саботировать требования властей.
Напомним, ранее администрация Telegram по требованию Apple заблокировала на iPhone и iPad целый ряд связанных с Беларусью русскоязычных каналов на 80 тысяч подписчиков суммарно.