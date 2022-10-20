После начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 50 международных компаний переехали из России в Казахстан.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Радио Свобода.

«Казахстанские власти заявили, что более 50 международных компаний переехали из России в Казахстан после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале», - говорится в материале.

По словам премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, еще 56 международных компаний, покинувших Россию за последние месяцы, «выразили готовность переехать в Казахстан».

Президент Касим-Жомарт Токаев добавил, что власти Алматы должны разместить перемещенные компании вокруг этого крупнейшего города страны. Это значительно поможет экономике нашей страны. Обсудите это с правительством и компаниями», – отметил он.

Радио Свобода добавляет, что после начала полномасштабной агрессии России против Украины более тысячи международных компаний прекратили или приостановили свою деятельность в РФ, а 320 полностью покинули российский рынок.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане.