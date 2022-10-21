Комиссия по конкуренции Индии оштрафовала Google на 13 миллиардов рупий (161 миллион долларов) за нарушение правил конкуренции.

Об этом пишет BBC .

Регулятор обвинил технического гиганта в заключении «односторонних сделок» с производителями смартфонов, чтобы обеспечить доминирование своих приложений. Комиссия заявила, что Google «злоупотребляет» лицензированием своей операционной системы Android.

Чиновники настаивают, что Google склоняет производителей гаджетов по умолчанию использовать пакет приложений, таких как Google Chrome, YouTube, Google Maps и другие. В заявлении комиссии также подчеркивается, что такая практика угнетает конкуренцию и предоставляет Google неограниченный доступ к данным пользователей и выгодным рекламным возможностям.

Google сталкивается с серией антимонопольных дел в Индии. Местные власти также проверяют поведение компании на рынке смарттелевизоров и ее платежную систему в приложениях. Расследование, связанное с Android, было начато в 2019 году после жалоб потребителей смартфонов. Дело похоже на то, с которым Google столкнулась в Европе, где в конце концов компанию оштрафовали на 5 миллиардов долларов.

Напомним, мессенджер Telegram нарушил несколько требований немецкого законодательства.