Технологический гигант Meta (бывший Facebook) отчитался о четвертом подряд квартале падения прибыли, в результате чего компания потеряла 67 млрд долларов рыночной стоимости.

Об этом сообщает Reuters.

Инвесторы начали «сбрасывать» акции компании из-за экспериментальной ставки главы Meta Марка Цукерберга на его проект метавселенной, в результате чего общие расходы компании выросли на пятую часть в третьем квартале.

Акции компании упали на 20% после завершения торгов, что привело к потере 67 млрд долларов рыночной стоимости компании. Meta уже четвертый раз подряд отчитывается о снижении квартальной прибыли.

Материнская компания Facebook заявила, что ее общие затраты могут возрасти на 16% в следующем году, и ожидает, что операционные убытки Reality Labs — подразделения, ответственного за претворение в жизнь проекта метавселенной — «значительно вырастут» в следующем году.

В июле-сентябре убытки Reality Labs выросли до колоссальных 3,67 млрд долларов с 2,63 млрд долларов годом ранее. Выручка сократилась почти вдвое.

— Было бы ошибкой с нашей стороны не сосредоточиться на какой-либо из этих областей, которые будут фундаментально важны для нашего будущего. Мы выполняем ведущую работу, которая станет в конце концов зрелыми продуктами в разные периоды времени в течение следующих 5 - 10 лет, - сказал Марк Цукерберг в комментарии агентству.

Он сказал, что Meta инвестирует в две другие области: дополненную реальность и нейронные интерфейсы.

Напомним, в октябре прошлого года во время виртуального мероприятия Facebook Connect 2021 глава компании Марк Цукерберг объявил, что компания меняет свое название.